شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله يعلن اعتزال كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود فتح الله مدافع الزمالك والنجوم ومنتخب مصر السابق، اعتزاله الرسمى لكرة القدم.

وأكد فتح الله فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه كان يستعد لاتخاذ القرار منذ فترة سابقة، خاصة فى ظل تلقيه بعض العروض، إلا أن تلك العروض كانت غير مناسبة، الأمر الذى دفعه لاتخاذ القرار.

أضاف فتح الله، إنه اتخذ قرار الاعتزال فى الوقت المناسب، مؤكدًا إنه لن يبتعد عن مجال الساحرة المستديرة، وسيبدأ خطوة جديدة فى المرحلة المقبلة.

Advertisements

محمود فتح الله مدافع الزمالك والنجوم السابق، كان واحداً من أولئك اللاعبين الذين تزامن وجودهم بين صفوف الفراعنة مع حصد 3 ألقاب متتالية بكأس الأمم الأفريقية، ليتوج مدافع الجيل الذهبي ببطولتين من هذه الثلاثية المميزة.

المدافع الهداف هكذا وصف فتح الله بين أبناء جيله، لعب خلال مسيرته الكروية في أندية مختلفة سواء بمصر بعد احترافه في لبنان، حيث شارك في 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات.

أمام مع الفراعنة فكان لفتح الله الشرف في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 2008 و2010، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.