شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستقر على خليفة إيهاب جلال ويرفض الإعلان فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية على خليفة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الحالى الذى اقترب من قيادة المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار بشكل كبير على تعيينه لتدريب الفراعنة.

المصري يهزم ماليندى برباعية بالكونفيدالية

حقق فريق المصري فوزا غاليا خارج ملعبه على ماليندى بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم.

تقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثاني، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1.

وقد وضع المصرى قدما فى الدور الـ32 الثانى للكونفيدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.

إيهاب جلال يودع لاعبى المصري بعد الفوز على ماليندى

وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يبين توديع إيهاب جلال للاعبى المصري بسلام حار ورغم تأكيد المدير الفنى للاعبين أنه لم يرحل عن صفوف الفريق حتى الآن، إلا أن اللاعبين أوضحوا له رغبتهم فى استكمال مشواره معهم فى الوقت الذى شدد البعض أنه راحل راحل.

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المصري يحسم خليفة إيهاب جلال

وقد حسم مسئولو المصرى خليفة إيهاب جلال فى تدريب الفريق خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة بالدورى، رافضين الإعلان عن اسمه فى الوقت الحالى ومنتظرين حسم اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى.

المدير الفنى للمصري وطنى

أكد مسئولو مجلس إدارة المصري أن المدير الفنى الذى سيتم التعاقد معه حال رحيل إيهاب جلال سيكون وطنيًا مؤكدين أنهم لن يتعاقدوا مع مدير فنى أجنبى فى الوقت الحالى .