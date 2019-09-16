شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يتقدم باستقالته من تدريب بيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ياسر رضوان المدير الفنى لبيلا باستقالته من تدريب بيلا إحدى الفرق الصاعدة فى الموسم الماضى للمجموعة الثالثة بالقسم الثالث.

كما تقدم باقى أعضاء الجهاز المعاون لرضوان استقالة جماعية اعتراضًا على تأخر المستحقات المالية للجهاز الفنى واللاعبين والتى أدت لانقطاع اللاعبين عن المران بالرغم من اقتراب مسابقة الدورى من الانطلاق حيث مقرر لها السابع من أكتوبر المقبل.

وقد أكد ياسر رضوان فى تصريحات خاصة أنه فضل الرحيل فى الوقت الحالى بعدما تأزمت الأمور ورفضت الإدارة الوفاء بوعودها تجاهه خاصة أنه حصل على وعود فى بداية الموسم أن الفريق سيسير بشكل منتظم خاصة فى مقدمات العقود والمرتبات الشهرية، إلا أن ذلك ذهب أدراج الرياح وهو ما جعله ينسحب فى هدوء خاصة أن الفريق ما زال لديه فرصة للتعاقد مع مدير فنى آخر.

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