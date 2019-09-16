المصري: خلاف بين إيهاب جلال واتحاد الكرة بسبب الجهاز المعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن هناك خلاف بين المدير الفني إيهاب جلال واتحاد الكرة المصري حول تواجد الجهاز المعاون معه لقيادة المنتخب.

كان إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي كشف في تصريحات إذاعية عصر اليوم أنه في حال تعيينه سيطلب القوام الأساسي معه.

وأضاف نائب رئيس المصري البورسعيدي في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"إيهاب جلال أبلغني بتواصل اتحاد الكرة المصري معه لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة".

وعن حقيقة وداع إيهاب جلال اللاعبين بعد مباراة ماليندي بطل زنجبار، كشف :"لم يحدث أن المدرب ودّع اللاعبين، ما حدث أنه اجتمع مع الفريق عقب الفوز فقط".

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وشهدت الأونة الأخيرة تواجد إيهاب جلال على رأس القائمة لقيادة المنتخب المصري ليكون خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 بكأس الأم الأفريقية اثر الخسارة من جنوب أفريقيا (1-0).

نائب رئيس المصري انتقل للحديث عن مباراة العودة أمام بطل زنجبار، ليرد قائلاً :"تلقينا خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بأننا سنلعب مباراة العودة في بورسعيد بدون جماهير".

وأكمل :"نرفض أن نخوض لقاء الإياب بدون جماهير خاصة أننا نمثل مصر في البطولة الأفريقية، خاطبنا الجهات الخاصة بملعب السويس وحصلنا على موافقة باستضافة جماهير النادي".

وأنهى :"إدارة النادي قررت تقديم موعد مباراة الإياب على أن يقام يوم الجمعة الموافق 27 بدلاً من 29 الشهر الحالي".

وكان نادي المصري تفوق في مباراة الذهاب أمام بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد حيث أصبح الفريق البورسعيدي قريبًا من التأهل للدور التالي بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.