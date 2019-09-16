وليد العطار: الجماهير ستعود لمباريات الدوري تدريجيًا وبالتنسيق مع الأمن

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ان الاتحاد يسعى جاهدا لعودة الجماهير في مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
قال العطار في تصريحات لـ "الوفد"، ان الجماهير ستحضرالمباريات التي تقام في الملاعب المتوفر فيها المنظمة الامنية ويطبق فيها نظام تذكرتي الذي كان مطبقا في أمم أفريقيا.
وواصل ان الجمهور اذا ظهربالشكل الحضاري كما كان في امم افريقيا ونهائي كأس مصر فان الفرصة ستكون سانحة لعودتهم في الدوري.
وأفاد بأن الأمن حال موافقته على عودة الجماهير، فان الحضور سيكوم بشكل تدريجي، على أن تحضر الجماهير بالسعة الكاملة إذا التزمت بالروح الرياضية في التشجيع.
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