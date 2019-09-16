قرعة القسم القالث في الفروع الخميس المقبل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء قرعة دوري القسم الثالث لموسم 2019 _2020 يوم الخميس المقبل. 2019 _2020 يوم الخميس المقبل. وكلف الاتحاد كل فروعه بإجراء القرعة بمقر الفرع للمجموعة التابعة له، وذلك في الساعة الواحدة ظهرا

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