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ميتشو يعقد محاضرة فنية للاعبين عن جينيراسيون والأهلي

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عقد الصربي ميتشو المدير الفني الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة للاعبين منذ قليل قبل تناول طعام العشاء في فندق إقامة بعثة الزمالك

في السنغال، حيث تحدث ميتشو للاعبين عن  بعض الأمور الفنية الخاصة بلقاء أمس أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال وكذلك عن اللقاء القادم أمام الأهلي في السوبر المصري.

ويعود الزمالك للقاهرة غدا الاثنين بعد انتهاء مواجهة بطل السنغال في ذهاب دوري الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت أمس الأحد.

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