شاهد..ميلان يفوز على هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

حقق ميلان فوزًا مهمًا على هيلاس فيرونا، بهدف دون رد خارج الديار، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـثالثة من الدوري الإيطالي، "الكالتشيو". الإيطالي، "الكالتشيو". سجل كريستوف بياتيك مهاجم ميلان المتألق هدف اللقاء الوحيد عبر ركلة جزاء في الدقيقة 68. شهد اللقاء حالتين طرد، للاعب هيلاس فيرونا، والأخرى لدافيدي كالابريا مدافع ميلان. ورفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

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