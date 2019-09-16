سموحة يتعادل مع الرجاء المطروحي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة سموحة أمام نظيره الرجاء المطروحي بهدفين لكل منهما في المواجهة التي جمعت بينهما عليملعب سموحة.
وحرص العميد حسام حسن على حضور المباراة والتحامل المباراة الوديةبين نادي سموحة ونادي فاركو رغم خضوغه لعملية جراحية بالرقبة، تمنياتنا بالشفاء العاجل لمديرنا الفني.
ومن المقرر أن يواجه سموحه يوم الثلاثاء فريق غزل المحلة.
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