رياضة | برشلونة يقرر التخلص من لاعب جديد في ميركاتو يناير 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقرر التخلص من لاعب جديد في ميركاتو يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي برشلونة قد قرر بشكل رسمي التخلص من واحد من نجوم الصف الأول في الفريق الكتالوني، وذلك بعدما كثرت إصابات اللاعب في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك لازال هدفًا لبعض الفرق الإيطالية، لذا فإن برشلونة يجد الوقت مناسب لبيعه في الميركاتو المقبل.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، قالت أن برشلونة يستعد الآن لدخول في مفاوضات مع إدارة يوفنتوس الإيطالي التي ترغب في الحصول على خدمات أومتيتي، في شهر يناير القادم، وهذا بعدما قررت الإدارة في تورينو، أن تجد بديل مناسب لخط دفاع الفريق بعدما تعرض جورجيو كيليني لإصابة قوية تجعله بعيد عن الملاعب حتى أواخر الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، بأن يوفنتوس يرى أومتيتي، سيكون إضافة قوية لخط دفاع الفريق، ومع وجود بونوتشي، والهولندي ماتياس دي ليخت، سوف يتمكن الفريق من إستكمال مسيرته دون أن يشعر بغياب قائد الفريق جورجيو كيليني، لحين عودة الأخير من الإصابة بعد نحو 6 أشهر من الآن.

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وكان أومتيتي، قد عاني من عدد كبير من الإصابات المتتالية، جعلته حبيس دكة البدلاء، بعدما نجح مواطنه لينجيه في خطف مكانه في تشكيلة برشلونة، وكذلك في تشكيلة الديوك الفرنسي.

ويذكر أن صاموي أومتيتي يعاني من إصابة في مشط القدم، تعرض لها اللاعب صاحب ال25 عام في معسكر منتخب فرنسا الأخير، ليغيب عن الملاعب بسببها لمدة تصل من شهر إلى شهر ونصف على أقل تقدير.

الجدير بالذكر، أن برشلونة كان قد رفض عروض من أندية مانشستر يونايتد وأرسنال لضم أومتيتي في سوق الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكن يبدو بأن الفريق الكتالوني قد غير رأيه الآن وأصبح مستعد للتنازل عن خدمات اللاعب.