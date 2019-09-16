رياضة | ماجواير: دفاع مانشستر يونايتد سيتحسن كثيرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجواير: دفاع مانشستر يونايتد سيتحسن كثيرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النجم الدولي الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن خط دفاع فريقه سيكون أفضل وسيتحسن أكثر خلال الفترة المقبلة من الموسم الحالي 2019-2020.

وخلال تصريحات صحفية أدلى بها ماجواير، لاعب ليستر سيتي السابق، لصالح قناة مانشستر يونايتد التلفزيونية، وقد أكد خلالها اللاعب، أنه في حاجة للوقت للتفاهم والتأقلم مع زملائه في الفريق. وأضاف في تصريحاته قائلاً: "يجب أن تعلموا أن مثل تلك الشراكات تتم بمرور المباريات وأنا لعبت خمسة لقاءات فقط بجوار ليندلوف حتى الآن". Advertisements

وواصل بقوله: "سنتحسن بكل تأكيد وسأفهم طريقة لعبه بشكل جيد وكذلك هو سيفهمني جيدًا، وسيكون هناك أوقاتًا سنحتاج فيها للتحسن". واستطرد اللاعب: "من الهام بالنسبة لنا أن نحافظ على نظافة شباكنا في ملعب أولد ترافورد من أجل تحقيق الانتصارات مثلهما فعلنا في أول مواجهة ضد تشيلسي، فنحن نملك جودة كبيرة في الهجوم لكننا نستطيع التحسن". ومن الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق الفوز على نظيره ليستر سيتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتعاقد الشياطين الحمر مع ماجواير من صفوف ليستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها قرابة الـ 80 مليون يورو، خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة.