رياضة | يوفنتوس يخطط لخطف نجم ريال مدريد في ميركاتو ينار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لخطف نجم ريال مدريد في ميركاتو ينار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي يوفنتوس الإيطالي لديه إهتمام بالغ بالحصول على خدمات نجم وسط ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل رغبة السيدة العجوز في تقديم صفوفه بعدد من اللاعبين خلال الفترة القادمة، وذلك على الرغم من قيام النادي بذلك بالفعل خلال ميركاتو الصيف الماضي، ولكن إدارة السيدة العجوز ترغب في أن ترى فريقها "كامل العدد" من أجل أن ينافس بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، قالت في تقرير لها، أن نادي يوفنتوس قد دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم نجم ريال مدريد، فرانشيسكو إيسكو، والذي يحظى بإعجاب كبير من قبل المدير الرياضي لليوفي، فابيو باراتيسي، ولكن العقبة الوحيدة في مسألة التعاقد مع إيسكو، هو السعر المبلغ فيه، الذي من المتوقع بأن يطلبه ريال مدريد للتنازل عن خدمات اللاعب.

الصحيفة الإيطالية، قالت أن ريال مدريد يريد الحصول على نحو 75 مليون يورو على الأقل من أجل الموافقة على رحيل إيسكو، سواء لمصلحة يوفنتوس، أو إلى أي نادي آخر في أوروبا.

الجدير بالذكر، أن إيسكو كان قد تعرض لإصابة جعلته يغيب عن مشاركات ريال مدريد بصورة كبيرة في الموسم الماضي، وهذا الموسم لعب لاعب خط الوسط الإسباني مباراة واحدة رفقة نادي ريال مدريد كأساسي ومباراة أخرى كإحتياطي، وذلك من أصل 4 مباريات لعبها النادي الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.

يذكر أن ريال مدريد كان قد حصد 8 نقاط بعد مرور 4 جولات من بطولة الدوري، ليصبح الملكي في المركز الثاني خلف المتصدر إتليتكو مدريد.