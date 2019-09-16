رياضة | فيديو.. ميلان يحقق فوز صعب على فيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. ميلان يحقق فوز صعب على فيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق ايه سي ميلان بالنقاط الثلاث من ميدان فيرونا مساء الأحد في اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

و حقق ميلان بذلك الفوز الثاني في الموسم الجديد من الكالتشيو ليرفع رصيده من النقاط إلى الرقم 6 محققا بعد فوز أول و خسارة في أول جولتين.

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و استفاد ميلان من النقص العددي الذي صاحب أصحاب الأرض بعد طرد ماريوس ستيبينيسكي منذ الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

و نجح كريستوف بياتيك في تسجيل هدف المباراة اليتيم من ركلة جزاء ترجمها بنجاح بحلول الدقيقة 68 قبل أن يُطرد زميله في الفريق دافيد كالابريا بورقة حمراء مباشرة في الوقت المبدد.

و توقف رصيد فيرونا بهذه الخسارة عند الرقم 4 محتلاً المركز العاشر في جدول ترتيب الكالتشيو.