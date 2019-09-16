رياضة | تعرف على جميع أحداث الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جميع أحداث الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فعاليات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين منذ قليل والتي شهدت أحداث عديدة أهمها إقالة برانكو المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي بالإضافة إلى تعثر العديد من الفرق وفوز العديد ولكن وضع الصدارة كما كان في الجولة الماضية حيث يظل فريق الهلال السعودي متصدرًا لجدول ترتيب مسابقة الدوري.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي أبرز الإحصائيات والمتغيرات التي شهدها الدوري السعودي للمحترفين في هذه الجولة سواء نتيجة المباريات ومحرزي الأهداف وترتيب كل فريق في جدول المسابقة.

- التعاون يحقق الفوز الأول له في الدوري السعودي :

فاز نادي التعاون السعودي على نظيره العدالة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحقق فريق التعاون الفوز الأول له في الدوري السعودي، أحرز أهداف التعاون كلًا من طلال العبسي في الدقيقة 30 ونيلدو بيترولينا في الدقيقة 70 ومنصور المولد في الدقيقة 84 بينما أحرز أهداف العدالة أليو سيسيه في الدقيقة 38 وكارلوس أندريا في الدقيقة 45.

- ضمك السعودي يحقق الفوز الأول له في الدوري السعودي على حساب الاتحاد :

فاز نادي ضمك السعودي على نظيره اتحاد جدة السعودي بنتيجة هدفين لهدف وقد أحرز هدفي فريق ضمك اللاعب محسن ياجور في الدقائق 2 و27 من عمر اللقاء ليضمن للفريق الثلاث نقاط بينما أحرز الهدف الوحيد لفريق اتحاد جدة السعودي اللاعب إيميليانو فيتشيو في الدقيقة 3 من عمر اللقاء.

- النصر السعودي يفرط في صدارة جدول الدوري :

فرط نادي النصر السعودي في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي حيث تعادل سلبيًا مع فريق الشباب السعودي وقد قدم فريق الشباب بقيادة خورخي ألميرون مباراة كبيرة للغاية أمام خصم قوي وعنيد كان يبحث عن الصدارة.

- الفيحاء السعودي يخطف نقطة من فم الأسد :

نجح نادي الفيحاء السعودي في خطف نقطة من فريق الهلال السعودي وذلك في الثواني الأخيرة من أحداث اللقاء حيث تعادل الفريقين بهدف لكل فريق أحرز هدف الهلال السعودي اللاعب نواف العابد في الدقيقة 50 وتعادل أرسينيو مارتينيز لفريق الفيحاء السعودي في الدقيقة 94 وذلك قبل لحظات من إنتهاء المباراة.

Advertisements

- الرائد السعودي يفشل في تحقيق أول فوز له :

فشل نادي الرائد السعودي في تحقيق أول فوز له في الدوري السعودي وذلك بعد مضي ثلاث جولات من عمر الدوري السعودي أحرز الهدف الأول لفريق الرائد السعودي اللاعب جلال داودي في الدقيقة 22 بينما تعادل اللاعب آمين عتوشي لفريق أبها السعودي في الدقيقة 26 من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

- مهاجم فريق الوحدة السعودي يتسبب في إقالة المدير الفني لفريق الأهلي السعودي :

تسبب مهاجم فريق الوحدة السعودي الفرنسي يوسف نياكاتي في رحيل المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي برانكو إيفانكوفيتش حيث أحرز المهاجم هدفين في الدقائق 7 و 45 من عمر اللقاء وقد أحرز مهاجم أهلي جدة السوري عمر السومة الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة 96 لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بهدفين لهدف لتتسبب تلك الهزيمة في رحيل المدير الفني للفريق واقتراب إدارة الفريق التعاقد مع كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري.

الإتفاق السعودي يصعق الحزم بسداسية نظيفة :

فاز فريق الإتفاق السعودي على فريق الحزم السعودي بسداسية نظيفة في مباراة كانت من طرف وحيد وجاءت الأهداف كالتالي : أحرز الهدف الأول اللاعب فيليب كيس في الدقيقة 15 من عمر اللقاء ثم أحرز اللاعب مسعود حمد بخيت الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 19 من عمر المباراة ثم أحرز الهدف الثالث اللاعب سليماني دوكارا في الدقيقة 38 من عمر اللقاء لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة ثم يحرز اللاعب حامد الغامدي الهدف الرابع في الدقيقة 58 من عمر اللقاء ثم أحرز اللاعب روجيريو كوتينيو الهدف الخامس للفريق في الدقيقة 67 من عمر اللقاء ثم أحرز الهدف السادس والأخير للفريق اللاعب سليماني دوكارا في الدقيقة 89 من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بسداسية نظيفة.

- الفيصلي السعودي يفوز على الفتح السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين :

أحرز هدفي الفتح السعودي كلًا من علي الزقعان في الدقيقة 21 من عمر اللقاء واللاعب محمد مجرشي في الدقيقة 63 بينما أحرز ثلاثية الفيصلي كلًا من يوسف الجبلي في الدقيقة 52 من عمر اللقاء ورولي بونيفاكيا في الدقيقة 62 والهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 68 من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي السعودي على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبعد انتهاء جميع مباريات الجولة الثالثة إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد إنتهاء جميع مباريات الجولة :

في المركز الأول فريق الهلال السعودي برصيد 7 نقاط بينما يوجد في المركز الثاني فريق النصر السعودي برصيد 7 نقط بفارق الأهداف وفي المركز الثالث فريق الإتفاق السعودي برصيد 6 نقاط وفي المركز الرابع فريق الفيصلي برصيد 5 نقاط وفي المركز الخامس فريق الفيحاء السعودي برصيد 5 نقاط وفي المركز السادس فريق الشباب السعودي برصيد 5 نقاط وفي المركز السابع فريق العدالة برصيد 4 نقاط وفي المركز الثامن فريق التعاون برصيد 4 نقاط وفي المركز التاسع فريق أهلي جدة برصيد 4 نقاط وفي المركز العاشر فريق أبها برصيد 4 نقاط وفي المركز الحادي عشر فريق الاتحاد برصيد 3 نقاط وفي المركز الثاني عشر فريق الوحدة برصيد 3 نقاط وفي المركز الثالث عشر فريق ضمك 3 نقاط وفي المركز الرابع عشر فريق الحزم برصيد نقطة وحيدة وفي المركز الخامس عشر فريق الرائد برصيد نقطة وحيدة وفي المركز الأخير فريق الفتح والذي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن.

هذه هي ملخص أحداث الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين سواء نتائج المباريات أو أهم الأخبار أو ترتيب الفرق بعد إنتهاء الجولة.