رياضة | " احذر يا كلوب ".. ليفربول يخشى حدوث مصير غير مسبوق لحامل لقب دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " احذر يا كلوب ".. ليفربول يخشى حدوث مصير غير مسبوق لحامل لقب دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد غداً الثلاثاء بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرحلة دور المجموعات للموسم الكروي الجديد حيث يستهل ليفربول حامل اللقب حمله الدفاع عن بطولته بمواجهة فريق نادي نابولي الإيطالي وذلك على ملعب إستاد سان باولو لحساب مباريات المجموعة الخامسة.

ويخشى الريدز حدوث شيء لم يتعرض له أي حامل لقب لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال الألفية الجديدة وهو السقوط في فخ الخسارة بأولى مباريات دور المجموعات ، حيث أنه على مدار تسعة عشر موسماً بداية من عام 2001 لم يتعرض حامل لقب دري الأبطال للخسارة في المباراة الأولى.

وحقق حامل لقب التشامبيونزليج الإنتصار في عشرة مباريات إفتتاحية خلال تلك الفترة فيما تعادل في تسعة لقاءات أخرى وأنهى حامل لقب البطولة دور المجموعات متصدراً في ثلاثة عشر مناسبة فيما حل وصيفاً في خمسة مرات وودع المجموعات في مناسبة وحيدة فقط كانت موسم 2012 – 2013 .

وكان أكبر إنتصار حققه حامل لقب دوري أبطال أوروبا في مستهل مبارياته بالبطولة الأعرق أوروبياً خلال الألفية الجديدة عن طريق برشلونة الذي ضرب فريق نادي ليفسكي صوفيا بخمسة أهداف مقابل لا شيء في موسم 2006 – 2007.

وخاض الفريق حامل لقب التشامبيونزليج مباراته الأولى ثلاثة عشر مرة على ملعبه حقق خلالهم ثمانيه إنتصارات مقابل خمسة تعادلات فيما خاض البطل المواجهة الأولى خارج أرضه في ستة مناسبات حقق الفوز في مناسبتين وتعادل في أربعة مباريات.

ويعتبر فريقا ريال مدريد وليفربول أصحاب الفوز خارج الأرض فيما يخص حامل اللقب في المباراة الأولى بعد أن ضرب المرينجي شباك روما بثلاثية نظيفة موسم 2002 – 2003 وحقق ليفربول فوزاً على فريق نادي ريال بيتيس في إسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف موسم 2005 – 2006.

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نتائج ليفربول في مباراته الأولى بعد تحقيق اللقب

وبالنظر إلى سجل ليفربول في مباراته الأولى بعد أن توج باللقب في ستة مناسبات والنتائج التي حققها في الموسم التالي للبطولة نجد أنه في العصر الحديث للتشامبيونزليج توج الريدز باللقب موسم 2004 – 2005 وفي مباراته الأولى موسم 2005 – 2006 تغلب على بيتيس بهدفين مقابل هدف.

في الوقت الذي أحرز فيه الريدز اللقب للمرة الأولى موسم 1976 – 1977 وتغلب في الموسم التالي على فريق نادي دينمو دريسدين الألماني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ، وتوج الفريق الأنجليزي باللقب للمرة الثانية موسم 1977 – 1978 لكنه خسر مباراته الاولى في الموسم التالي بهدفين مقابل لا شيء من نوتنجهام فورست.

ثالث ألقاب الريدز في دوري أبطال أوروبا تحقق موسم 1980 – 1981 وتغلب في الموسم الذي تلاه على فريق نادي أولو بالوسورا الفنلندي بهدف واحد مقابل لا شيء فيما كان آخر ألقاب الريدز في الألفية الماضية موسم 1983 – 1984 وتغلب بعدها على ليخ بوزنان البولندي بهدف مقابل لا شيء.

فهل ينجح ليفربول في السير على خطى أبطال دوري أبطال أوروبا والهروب من جحيم سان باولو أم سيكون لإنسيني ورفاقه رأي آخر ؟

