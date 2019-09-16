رياضة | أخبار ريال مدريد: الريال يحدد خليفة زيدان وورطة كبيرة قبل مواجهة سان جيرمان وصفقة تبادلية ضخمة مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: الريال يحدد خليفة زيدان وورطة كبيرة قبل مواجهة سان جيرمان وصفقة تبادلية ضخمة مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 15 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول الألمان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي دائرة اهتمامات الميرينجي من أجل خلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الحالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد بدأ اليوم استعدادته لخوض مواجهة باريس سان جيرمان الأربعاء المقبل في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد عاد بفوز بالأمس على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإسباني وأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قسّم لاعبيه إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في المباراة بالأمس والمجوعة الثانية تضمنت اللاعبين الذين لم يلعبوا أو شاركوا كبدلاء.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الويلزي جاريث بيل شارك في المران بشكل طبيعي بعد غيابه عن المباراة أمام ليفانتي بسبب الإيقاف ويُكثف جهوده لاستعادة لياقته من أجل اللعب بشكل أساسي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البلجيكي إيدين هازارد قام بعمل جاد من أجل تنفيذ تعليمات زيدان الذي أكد أنه بحاجة لمزيد من التدريبات.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو لن يكون قادرًا على اللعب أمام كلا من باريس سان جيرمان وإشبيلية وأنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من التعافي من إصابته ويتدرب حاليًا على العشب.

وصرح جاريث بيل لصحيفة آس الإسبانية مؤخرًا أنه يلعب بسعادة مع منتخب بلاده ويلز وذلك على الرغم من الصيف الصعب الذي قضاه اللاعب لكن حقق الويلزي بداية جيدة ولعب مرة ​​أخرى مع ويلز وانقذهم.

وأضافت آس الإسبانية بأنه على الرغم من مرور صيف مليء بقصص سيئة والرحيل الفاشل إلى الصين إلا أن جاريث بيل لا يزال لاعباً في ريال مدريد وحتى الآن في هذا الموسم وهو من كبار لاعبي فريق زيدان وفي مباراة الفريق ضد فياريال أنقذ الفريق من الخسارة ولكن بعدها تم طرده.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا موقف إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد أثناء فترة الانتقالات الصيفية الحالية مشيرةً إلى أن نية اللاعب هي الاستمرار في صفوف الملكي خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نية إيسكو واضحة من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهي الاستمرار وبالتالي فقد أبلغ الإدارة المدريدية وعلى رأسها فلورنتينو بيريز بأنه يريد الاستمرار مع الفريق الملكي.

- زيدان يرحب ببقاء نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد أعرب عن سعادته ببقائه ضمن صفوف النادي الملكي.

وكشفت صحيفة الكونفيدينشال الإسبانية أن رودريجيز أعلن عن سعادته باستمراره مع ريال مدريد وذلك بناء على قرار زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي رحب باستمراره رفقة الويلزي جاريث بيل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز أبدى استعداده للدخول في تشكيلة الفريق والحصول على مكان أساسي في تشكيلة الملكي مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجيز ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة وأنه كان على وشك الانضمام إلى نابولي الإيطالي، حيث رحب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإيطالي في لم شمله مع اللاعب مجددًا بعدما تواجد الثنائي معًا في ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز قضى الموسمين الماضيين في صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة قبل أن يعود للملكي مجددًا عقب نهاية فترة الإعارة ويبقى في مدريد بعد الإصابات العديدة بصفوف الفريق.

وكان مسئولو ريال مدريد قد حسموا موقف الكولومبي خيمس رودريجيز نجم الفريق - الذي كان قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي في فترة الإنتقالات الصيفية المنصرمة تحديداً إلى نابولي الإيطالي - بالبقاء في صفوف الملكي خلال الموسم الذي بدأت منافسته منذ أيام قليلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أنَّ خيمس رودريجيز يقترب من البقاء في صفوف ريال مدريد وذلك بسبب الإصابات التي ضربت بالفريق في الفترة الأخيرة وقبل بداية الموسم مباشرة وعدم جلب صفقات كبيرة في تلك المركز خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

- نجم ريال مدريد على رادار مانشستر يونايتد في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية ألمانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن مانشستر يونايتد يسير قدما في سبيل تقديم عرض رسمي من أجل التوقيع مع الألماني توني كروس مع تقدير القيمة السوقية للنجم الألماني بما يعادل 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد يحصل فيها نادي العاصمة الإسبانية على خدمان نجم وسط الفرنسي بول بوجبا مقابل انضمام توني كروس إلى قلعة الأولد ترافولد.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن كروس وقع عقدا جديدا مع ريال مدريد قبل بداية جولات الموسم الحالي 2019/2020 ويبدو أن نجم بايرن ميونخ الألماني السابق ينوي اعتزال كرة القدم داخل قلعة السنتياجو بيرنابيو.

وكانت تقارير إسبانية كشفت مطلع هذا الشهر عن رفض ريال مدريد الإسباني التخلي عن الألماني توني كروس نجم وسط الفريق أثناء فترة الإنتقالات الصيفية المنصرمة مؤخرًا.

وأفادت صحيفة أوكدياريو الإسبانية بأنه خلال هذا الصيف رفض ريال مدريد عرضًا بلغت قيمته 75 مليون يورو قدمه مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع توني كروس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هو سبب فشل الصفقة، حيث يعتبر توني كروس العنصر الأساسي في تشكيلته أي أنه لا يُمس ولم يكن ريال مدريد من جهته مُستعد لبيعه بأي مبلغ.

- يوفنتوس يصارع ريال مدريد على موهبة توتنهام

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأيرلندي توني باروت نجم توتنهام الإنجليزي الشاب.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس انضم إلى سباق الصراع على ضم باروت، حيث تنافس السيدة العجوز ناديي بايرن ميونخ وريد بول لايبزيج الألمانيين من أجل التوقيع مع النجم الأيرلندي الشاب صاحب ال 17 عاما.

وذكر الموقع الإيطالي أن باروت لفت أنظار ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لتوتنهام أثناء تدريبات الفريق الأول بعد تصعيده له من أكاديمية النادي اللندني.

وأوضح الموقع الإيطالي أن باروت قدم مستوى مميز أثناء فترة التوقف الدولي الأخيرة مع منتخب بلاده جمهورية أيرلندا تحت 21 عاما، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال مباراتين اثنتين.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن باروت كان قد ارتبط في الفترة الأخيرة بإمكانية رحيله إلى ريال مدريد الذي مازال يسعى في سياسة ضم المواهب الشابة المميزة.

ويعتبر باروت من أحد أبرز مواهب أكاديمية النادي اللندني التي اشتهرت مؤخراً بامتلاكها للعديد من المواهب المميزة، حيث حصل على فرصته بفضل بوتشينيو أبرزهم والكر بيترز وسكيب وهاري وينكس بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي تطورت بقوة مثل ديلي آلي.

ويبلغ باروت الأيرلندي الجنسية من العمر 17 عاماً ويلعب في خط الهجوم ويُلقب بهاري كين الجديد بسبب التشابه الكبير في القدرات الهجومية لكلا منهما مع فارق الخبرة بالتأكيد.

وشارك ترني باروت للمرة الأولى مع توتنهام في فترة الاستعداد للموسم الحالي وتحديداً في مباراة يوفنتوس.

ويمتلك باروت إحصائيات مميزة مع فريق الرديف، حيث نجح في تسجيل 20 هدفاً في 30 مباراة الموسم الماضي كما تمكن من صناعة خمسة أهداف أيضاً.

- كلوب يدخل دائرة أحلام عملاقي إسبانيا

دخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي؛ ضمن اهتمامات إدارتي ناديي ريال مدريد الإسباني وبرشلونة غريمه التقليدي؛ للإشراف على تدريب أي منهما خلال السنوات المقبلة.

وقالت صحيفة "آس الإسبانية" إن إدارتي الناديين يحلمان بالتعاقد مع المدير الفني؛ في ظل عدم شعور الفرنسي زين الدين زيدان وأرنيستو فالفيردي؛ بالراحة في مناصبهم الحالية.

ويتولى كلوب تدريب ليفربول، منذ أكتوبر 2015، وقاده لنهائي الدوري الأوروبي العام 2016، ونهائيين في دوري أبطال أوروبا (2018 و2019)، وأحرز لقب العام الماضي، كما أنه كان قريبًا من لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بتحقيق 5 انتصارات من 5 مباريات؛ بالإضافة لفوزه بلقب السوبر الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب؛ يرتبط مع ليفربول بعقد حتى العام 2022، ولا يبدو أن إدارة الريدز مستعدة للسماح للمدرب الألماني بالرحيل.

من جهة أخرى كشف كلوب؛ أنه بدأ يستمتع بلقاء فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، بعد مرور 25 دقيقة ، في ذلك الوقت شعرت بإننا قد وصلنا أخيراً إلى المٌباراة.

وأضاف كلوب خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة بفوز فريقه: "لقد كانت فكرتي هي البدء بـ ساديو ماني كمٌهاجم وديفوك اوريجي كجناح أيسر، ولكن مع اوريجي والتي نأمل بإن لا تكون إصابة قوية إضطررنا إلى التغيير".

وواصل كلوب: "مع دخول فيرمينو بدأنا بالإعتماد على صلاح بشكل أكبر وقد كنا نٌسيطر على المباراة ونتحكم باللعب بشكل جيد".

وتابع: "لم يٌمكنك أن تظهر بأداء جيد فقط عندما تكون في أفضل أيام حياتك ، إن كان لديك يوم متوسط عليك أن تقدّم أداءً جيداً، لقد كٌنّا بحاجة لبعض الوقت اليوم ولكن الأمر سيكون جيداً إن لم نستقبل الأهداف".

وبسؤال مدرب الريدز، حول سؤاله إن كان سيظهر الفريق الإنجليزي هذه القُوة في مواجهة نابولي الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا أجاب قائلاً: "إنه سؤال جيد ، هل من نصيحة كيف يٌمكننا أن نٌظهر ذلك بطريقة مٌختلفة ؟ ، لا يٌمكنك أن تلعب أمام نابولي وتقول نٌريد الظهور بـ ( 60-70-80% ) من الأداء الإعتيادي الذي نقوم به".

واستطرد : "لا يٌمكننا أن نؤدي جيداً فقط في أفضل أيام حياتنا ، إذا كان لدينا يوم مٌتوسط فإنه لا يزال يتعين علينا أن نؤدي بشكل جيد ، علينا أن نقوم بهذا الأمر مرات عديدة ، لقد كٌنّا بحاجة لوقت أطول اليوم ، وسيكون ذلك أمراً مقبولاً عندما لا نستقبل الأهداف".

Advertisements

واختتم مدرب ليفربول بقوله: "لا يٌمكننا أن نذهب إلى نابولي ونقول بإننا نٌريد أن نلعب بـ [ 60% - 70% - 80% ] من الأداء الذي نقوم بها عادةَ".

- صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي ريال مدريد الاسباني، يستهدف إبرام صفقة تبادلية نارية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يحصل بمقتضاها علي خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب اليونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يتمسك بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة وأنه كان أحد الصفقات التي طلب زين الدين زيدان التعاقد معهم للموافقة على العودة لقيادة النادي الملكي، حيث يعتبره جزء رئيسي في مشروعه الجديد مع الفريق.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن نادي ريال مدريد يسعي لعقد صفقة تبادلية تاريخية، خلال سوق الإنتقالات الشتوية، للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، حيث ينوي إدارة النادي الملكي عرض الألماني توني كروس بالإضافة لمقابل مالي علي نادي مانشستر يونايتد، لضم اللاعب الفرنسي في يناير القادم.

ويأتي تفكير ريال مدريد في عرض "كروس" علي مانشستر يونايتد لضم "بوجبا" بعدما علمت إدارة النادي الملكي بإهتمام النادي الإنجليزي بالتعاقد مع توني كروس.

ودخل نادي ريال مدريد في مفاوضات قوية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع بوجبا خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضي، لكن إدارة ا لنادي الإنجليزي رفضت رحيل اللاعب الفرنسي، وتمسكت بإستمراره مع الفريق بالموسم الحالي، بناءًا على رغبة مدرب الفريق النرويجي أولي سولشاير.

- هل يستطيع زيدان جلب دوري الأبطال هذا العام ؟ نجم ريال مدريد يُجيب

تحدث النجم الدولي الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن أهمية وجود مواطنه والمدير الفني للفريق، زين الدين زيدان، والذي عاد في مارس الماضي، وماذا يمكن أن يغير في غرفة الملابس في المباريات الأوروبية القادمة.

وقال فاران خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "أراه رائع للغاية لأنه يتمتع بالخبرة كلاعب، ولأن مسيرته كمدرب إستثنائية. حتماً أن لديه بعض الأساليب للحصول على الإنتصارات في كل مرة".

وأضاف مدافع ريال مدريد بقوله: "لذلك نحن نستمع إلى زيدان، ولديه المزيد من النصائح الشخصية حول إدارة حياتنا المهنية".

وواصل: "أنت تحت أوامر بطل عالم آخر في المنتخب. ما هي المتشابهة بين زيدان وديشامب، وما هي الأشياء المختلفة بينهم؟ إنهما مدربان رائعان، وكانا لاعبان رائعان، وكلاهما لديهم سجل حافل، ونهجهما رفيع المستوى هو شيء أحاول إستلهامه".

وأوضح في السايق ذاته: "على سبيل المثال، يمنحني جميعهم لمسات على المستوى التكتيكي، والمستوى الفني وحول ما يمكنني القيام بها في هذا المجال، أخذ النصائح منهم، وأستمع إليهم".

وسؤواله.. هل تفكر في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، بعد أربع سنوات من غيابك في بطولة كأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا بسبب الإصابة؟

أجاب فاران: "في الوقت الحالي، لا أريد التفكير في الأمر، فأنا أركز على موسمي، والتأهل للبطولة، وإذا كنت هناك سأبذل قصارى جهدي للفوز بالكأس التي تنقصني".

واختتم مدافع الميرنجي بقوله: "الغياب عن كأس أمم أوروبا 2016، سيبقى أمراً مؤلماً بالنسبة لي للأبد. لأن البطولة كانت في بلدي، وهذا أمر لن أعيشه مجدداً.

لقد كانت فرصة فريدة من نوعها، وبوقت من الأوقات كانت هدفاً لي في مسيرتي المهنية. كانت خيبة أمل كبيرة. لكنها مكنتي من مراجعة نفسي والمضي قدماً في مسيرتي".

- أسطورة ريال مدريد يُهدد استقرار برشلونة

أصبح الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة ريال مدريد السابق خطرًا يُهدد استقرار نادي برشلونة الاسباني خلال الفترة الحالية، بعدما أعلن استهدافه التعاقد مع بعض نجوم الفريق الكتالوني لتدعيم صفوف فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن "بيكهام" يرفض الاستسلام بخصوص صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ويتمسك بالتعاقد معه وضمه لصفوف انتر ميامي الأمريكي بالفترة القادمة، خاصة وأنه يري أن "ليو" جزءًا هامًا من مشروعه الجديد مع النادي الأمريكي.

وكشفت صحيفة "ذا صن الإنجليزية أن "بيكهام" اتخذ خطوة جديدة نحو التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مما يهدد استقرار النادي الكتالوني، حيث يعتبر "ليو" أهم عناصر الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أنَ هناك اجتماعًا عقد مؤخرًا في العاصمة الإنجليزية "لندن" بين بول ماكدونو، مساعد بيكهام، ووالد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للتفاوض حول الصفقة المرتقبة، والتي ستكون بمثابة قنبلة مدوية في سوق الانتقالات الصيفية حال تمت بشكل رسمي.

الانجليزي ديفيد بيكهام يحاول استغلال البند الموجود في عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة والذي يسمح للأخير بالرحيل عن النادي الكتالوني الصيف المقبل بشكل مجاني، وذلك للتعاقد مع "ليو" وضمه لصفوف انتر ميامي الأمريكي الذي يستعد للمشاركة بالدوري الأمريكي في مارس 2020.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن "بيكهام" لا يستهدف التعاقد مع ميسي فقط من صفوف نادي برشلونة، بل يضع عينه أيضًا علي المهاجم الأورواجوياني لويس سواريز للتعاقد معه لتدعيم خط هجوم الفريق الأمريكي بالموسم الجديد.

ويستعد فريق بيكهام الجديد للمشاركة في الدوري الأمريكي في مارس 2020، ويرغب قائد إنجلترا السابق، في الاستفادة من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان بيونيو المقبل، بحسب عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.

تقارير أخري كشفت عن اهتمام ديفيد بيكهام بالتعاقد مع النجم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الاسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط بيل بإمكانية الرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد هبوط منحنى مستواه في الأشهر الماضية بسبب كثرة تعرضه للإصابة ، لكنه بقى في النهاية ضمن كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.

- فاران يوضح نقاط قوة باريس.. وحظوظ ريال مدريد في حصد دوري الأبطال

علق النجم الدولي الفرنسي رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد الإسباني، على إنه إن كان بعد مرور عام ونصف من إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، سيكون خصماً إنتقامياً ضد الميرنجي.

وقال فاران خلال تصريحات صحفية: "نتوقع خصماً قوياً للغاية، إنه فريق جيد جداً، مع فريق مكتمل يضم أفضل اللاعب وستكون مباراة عالية المستوى وآمل أن نتمكن من الحصول على نقاطنا الأولى في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف اللاعب: "ما أكثر ما تخشاه من الفريق الباريسي على الغرب من غياب نجميه نيمار ومبابي؟ وقدوم ماورو إيكاردي؟ من الفريق كله، أعتقد أن لديهم أسلحة في كل مكان، ولاعبين متميزين في كل خطوطه، علينا لعب مباراة متكاملة للفوز".

وواصل فاران: "كيف يمكنك تحليل موسم ريال مدريد الماضي، بعد أربعة ألقاب في خمس سنوات في دوري أبطال أوروبا ؟ أعتقد أنه كان أمراً لا مفر منه: عندما تعيش عدة مواسم مع الكثير من المباريات، وكثافة كبيرة، وضغط كبير، وفي سنوات عديدة متتالية، فإنها تستهلك الكثير من الجهد، عقلياً أو نفسياً".

وتابع: "لقد كان جهداً كبير، ونحن بشر، وكانت هناك ردة فعل عنيفة إتجاهنا، كان من الصعب الهروب منها، لكن لم نستسلم، لقد كنا محترمين طوال الموسم، لقد ناضلنا جاهدين لمحاولة تقديم أفضل ما لدينا، لكن لم تبتسم إلينا كرة القدم، لكننا ناضلنا لمحاولة البقاء في المقدمة".

واستطرد: "الموسم الماضي واجهت أكثر موسم صعوبة من المواسم السابقة، إلى حد الإنقطاع لمدة شهر هذا الصيف. هل كان ذلك ضرورياً؟ هذا الصيف، أعتقد أنني كنت بحاجة إلى الإنفصال عن كرة القدم، والشعور بالتفرغ، والعودة لها وكأنها شيء جديد، وهذا ما احتاجه للعودة مرى أخرى".

وأكد اللاعب بقوله: "موسم مثل هذا يجعلك أن تراجع نفسك وتفكر في أي شيء وتترك كرة القدم جانباً لبضعة أسابيع، والعودة أقوى من أي وقت مضى".

- "زيدان في ورطة".. الضربات تتوالى على ريال مدريد قبل لقاء باريس سان جيرمان

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد قد دخل في أزمة كبرى قبل لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي في بداية دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وذلك بعدما ضربت الإصابات قائمة الفريق بصورة واضحة، وأصبح من الصعب أن يدخل زيدان مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتشكيلته الأساسية المعتادة.

وأشارت صحيفة ماركا، بأن زيدان كان مجبر بعدم الدفع بالثنائي، لوكا مورديتش، وكذلك فيدي فالفيردي، في مباراة ليفانتي، حيث تعرض هذا الثنائي إلى إصابات بالغة، جعلتهم خارج حسابات ريال مدريد بصورة كبيرة في الفترة المقبلة، وهذا بالإضافة إلى خروج قائد ريال مدريد سيرجيو راموس من مباراة ليفانتي، وهو يعاني من إصابة عضلية.

وقالت صحيفة ماركا، بأن ما حدث ما سيرجيو راموس، ليس إصابة خطيرة، ولكن اللاعب بحاجة إلى فترة راحة، بسبب وجودإرهاق في هذه العضلة الحساسة للغاية، والتي أجبرت قائد ريال مدريد على الخروج في مباراة ليفانتي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وأشارت الصحف الإسبانية، بأن زيدان قد يدفع باللاعب الجديد في صفوف برشلونة، ميليتاو، بجانب الفرنسي فاران في مباراة باريس، وذلك في حالة عدم وجود أي إمكانية لدخول راموس في تشكيلة الفريق في مباراة دوري الأبطال.

وكان المدير الفني لنادي باريس سان جيرمن الفرنسي، زين الدين زيدان، قد كشف سبب خروج سيرجيو راموس من المباراة بشكل مبكر وذلك في المؤتمر الصحفي، وأكد بأنه قد أصر على إخراج قائد الفريق سيرجيو راموس من اللقاء حتى لا تتفاقم إصابة اللاعب.

- نجم ريال مدريد المُعار يقدم أوراق اعتماده لـ زيدان

أثنت تقارير صحفية إسبانية، على الأداء الذي قدمه نجم ريال مدريد الإسباني المعار لصفوف فريق ريال سوسيداد، مارتن أوديجارد، حيث نجح الأخير في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قدم مارتن أوديجارد عرضاً رائعاً ضد أتلتيكو مدريد مساء يوم السبت، ويثبت استعداده ليصبح نجماً في الدوري الإسباني للدرجة الأولى لهذا الموسم. من المرجح أن يحصل لاعب ريال مدريد الشاب، المُعار إلى ريال سوسيداد، على دقائق منتظمة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وأضافت الصحيفة أن لاعب ريال مدريد الشاب هو أحد أفضل لاعبي ريال سوسيداد حتى الآن هذا الموسم، من هدفه الحاسم على ريال مايوركا إلى أداءه الرائع ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت. كان هناك الكثير من الوجوه الجديد التي أثارت الإعجاب ضد أتلتيكو مدريد، لكن ليس أكثر من أوديجارد.

وأشارت "ماركا" إلى أن النرويجي الشاب أوديجارد كان يجول في جميع أنحاء الملعب، وأزدادت مساهماته الهجومية مع إستمراريته في اللعب.

ومن ثم فإنه بعد عامين قضاهم اللاعب خارج ريال مدريد على سبيل الإعارة، يثبت حقيقة أن كشافي ريال مدريد قد نجحوا في اكتشاف موهب من العيار الثقيل.

ويتواجد أوديجارد في ريال سوسيداد بصفقة إعارة مدتها موسمين، ولكن هناك بالفعل بعض التكهنات بأن الإتفاق قد يتم تقليصها في نهاية موسم 2019/20 من أجل إعادته إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو. لا يزال الموسم طويلاً، وسيود أوديجارد أن يكون مؤثراً في بقية الموسم.