رياضة | ناصر الفكرية يحل ضيفا على المنيا استعداداً للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر الفكرية يحل ضيفا على المنيا استعداداً للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ناصر الفكرية أحد انديه القسم الثالث، ضيفاً على نادي المنيا، في المباراه التي سيشهدها ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، في الثالثة من عصر الإثنين، ضمن إستعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وكان فريق المنيا قد تعادل سلبياً مع الفيوم في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الفيوم، حيث أجريت هذه المباراه الخميس الماضي.

ويسعي فريق المنيا من تحقيق هدف الجماهير المنياويه بتحقيق الصعود للدوري الممتاز مره أخري، حيث شهد فريق المنيا آخر صعود له في الدوري الممتاز، عام 2013\2014

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وكان فريق المنيا، قد خاض عده لقاءات تجريبيه قبل معسكر القاهرة،حيث لعب فريق 5 مباريات وديه، إثنان منهم مع فريق الناشئين ، وإثنان آخرين مع فريق القوصيه ،إنتهت المباراه الأولي بينهم بالتعادل ،والمباراه الثانيه نجح الفريق المنياوي في تحقيق الفوز بها،ثم لقاءاً اخر مع فريق أسمنت أسيوط ، والتي أقيمت في ملعب أسمنت اسيوط ، والتي انتهت بفوز فريق أسمنت أسيوط ، كما خاض الفريق 4 مباريات في معسكر القاهرة، أحدهما مع فريق طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز فريق طلائع الجيش بهدف نظيف ، كما خاض لقاءاً اخر مع فريق الشرقيه للدخان ، بقيادة المدير الفني الكابتن علاء ابراهيم ، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ، كما نجح فريق نادي المنيا من تحقيق فوزاً مهماً علي كوكاكولا بهدف نظيف في لقاءا ثالث، واختتم معسكره بتعادل ايجابي بهدف لمثله، مع فريق إتحاد الشرطه، ثم لقاءا اخر مع فريق أسمنت أسيوط، ونجح فيه فريق المنيا من تحقيق الفوز بهدف نظيف.

وكان نادي المنيا قد تعاقد مع 13 لاعباً،من بينهم أحمد كاستيلو، وبدوي عاشور، وصالح موسي ، ومصطفي كزلوف، وأحمد رجب، وعلي دياب، ومحمد ثروت، وعباس مصطفي والثنائي الإفريقي سايكو وداوودا، وعبدالعزيز الشاعر، واللاعب وائل علي، ومحمد سماره.

يذكر أن المنيا يقوده فنيا هذا الموسم سمير كمونة مديرا فنيا، وهيثم حسين مدرب عام ، ومحمد رؤوف مدربا، ومحمد عليان مديرا للكرة،ومحمد دكروري مدرب أحمال ، ومحمد إسماعيل مدرب حراس مرمى ، ووائل حسين طبيب الفريق، ومحمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي ،ومحمد الأصلي مدلك ، وأمير مختار المدير الإداري ، سامر سيد إداري.