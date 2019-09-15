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مقصية قراوي في مرمى السعودية أجمل هدف في جولتي آسيا

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جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اختيار الجماهير هدف مهاجم المنتخب اليمني محسن قراوي، في مرمى المنتخب السعودي كأجمل هدف في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واكتسح قراوي، التصويت الذي استمر يومين، وشارك فيه أكثر من 56 ألف من جماهير كرة القدم في قارة آسيا، متفوقاً على كل من شويا ناكاجيما (اليابان)، و آرون موي (أستراليا)، والبيرتو غونساليز (إندونيسيا) وعلي مبخوت (الإمارات).

وسجل محسن قراوي الهدف خلال مباراة اليمن مع السعودية، والتي انتهت بالتعادل 2-2، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة البحرينية المنامة.

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