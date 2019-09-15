شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت إجادة للاعبى الأهلى بعد الفوز على كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، صرف مكافآت إجادة للاعبى الفريق الكروى الأول، بعدما نجح فى الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول «السبت» فى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، ضمن مباريات الذهاب لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، ليقطع الفريق خطوة كبيرة فى مشوار التأهل لدور المجموعات للبطولة الإفريقية، خاصة بعدما ظهر لاعبو الفريق بمستوى جيد خلال شوطى المباراة، كما تأتى المكافأة كنوع من التحفيز للاعبين قبل مواجهة الزمالك المهمة يوم الجمعة المقبل فى مباراة السوبر، والتى يسعى المارد الأحمر للتتويج بها لتكون دفعة قوية قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجارى.

وعقب المباراة، احتفلت بعثة الأهلى فى غينيا بعيد ميلاد رينيه فايلر، المدير الفنى، فى فندق الإقامة، وذلك عقب عودة البعثة من ملعب مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية. وحرص طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلى فى غينيا، والجهاز الفنى واللاعبون على المشاركة فى الاحتفالية وسط أجواء رائعة للغاية، وزاد من سعادة البعثة الفوز الذى حققه الفريق.

من جانبه، أبدى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، سعادته بالفوز فى أول مباراة له مع الفريق، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن الحظ لم يحالف لاعبيه بشكل كامل بعدما شهد اللقاء العديد من إهدار الفرص السهلة التى كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، وأوضح أن أرضية الملعب كانت سيئة للغاية وكانت سببًا فى عدم فرض الهيمنة على مجريات الأمور على مدار شوطى المباراة.

وتحدث «فايلر» عن التغييرات التى أجراها والتى منحت الفريق الفوز عن طريق البديلين صلاح محسن ووليد سليمان، وقال إنه من الجيد أن تصنع التغييرات التى أجراها فى الشوط الثانى الفارق مع الفريق.

وعن مباراة السوبر، أوضح المدير الفنى أنه يملك الوقت الكافى للاستعداد لمواجهة الزمالك المرتقبة، وقال إن الفوز على بطل غينيا الاستوائية سيكون دفعة قوية قبل القمة، وأشار إلى أنه دائمًا يتطلع إلى الأفضل من أجل إسعاد الجماهير الحمراء، لذلك فإنه سيعمل على تحقيق الفوز على الزمالك وحصد اللقب الأول قبل بداية الموسم الجديد.

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فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، سعادته بالفوز على كانو سبورت، مشيرا إلى أن الفوز مهم جدا، خاصة أنها المباراة الأولى للجهاز الفنى والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء، لكننا أغلقنا الملف الإفريقى للتركيز على بطولة السوبر.

وأشار «عبد الحفيظ» إلى أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلى فى السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة فى الشوط الثانى، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، وفى النهاية تحقق الهدف الذى يسعى إليه الجميع وهو الفوز. وأضاف أن الفوز الذى حققه الأهلى خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلى وهى بطولة عام 2013، ونتمنى مواصلة المشوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الإفريقى.

من جانب آخر، تعود بعثة الفريق من غينيا الاستوائية للقاهرة فى الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعدما غادرت مطار مالابو فى الواحدة بعد ظهر أمس فى رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات تخللها ترانزيت مرتين فى الكاميرون وإثيوبيا.

ورفض الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية، وقرر أن يستأنف التدريبات مباشرة عصر اليوم على أرض ملعب مختار التش بالجزيرة، استعدادا لبطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وذلك نظرا لضيق الوقت.

فيما أكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن وليد أزارو سيجرى أشعة رنين على الركبة، اليوم، للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر أمام الزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. بينما كشف طبيب الفريق أن أيمن أشرف سينتظم بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة، بعدما عانى من الإجهاد فى العضلة الخلفية خلال مباراة بطل غينيا الإستوائية وغادر الملعب وشارك ياسر إبراهيم بدلًا منه، ولكن سيغيب اللاعب عن مواجهة الزمالك بسبب الإيقاف بعدما نال الكارت الأحمر فى مباراة الفريق أمام بيراميدز فى كأس مصر.