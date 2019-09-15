شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعيد ترتيب الأوراق بعد ثنائية السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود إلى القاهرة فى السادسة مساء، اليوم الإثنين، بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بعد رحلة سفر استغرقت حوالى 17 ساعة عقب انتهاء الفريق من مواجهة جينيراسيون، بطل السنغال، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا التى خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث استقلت البعثة طائرة الخطوط المغربية من مطار أتيس فى الثانية فجرًا إلى المغرب وقضت بها 4 ساعات ترانزيت ومنها استقلت طائرة أخرى إلى مطار القاهرة الدولى.

وسادت حالة من الحزن داخل البعثة بعد الهزيمة من جينيراسيون بهدفين لهدف إلا أن الهدف الذى أحرزه البديل مصطفى محمد وقلص به الفارق بدد أحزان اللاعبين والجهاز الفنى والجماهير، خصوصًا أن الفريق بات يكفيه الفوز بهدف نظيف فقط للعبور إلى دورى المجموعات وإقصاء بطل السنغال من البطولة، وحرص عدد من الجماهير على مرافقة الفريق لفندق الإقامة ومصافحة اللاعبين وشكرهم على أدائهم فى مثل هذه الظروف والتقطوا معهم بعض الصور التذكارية وكان عدد من جمهور الأهلى فى داكار قد حرص على حضور المباراة فى استاد لاديور لمؤازرة الزمالك ممثل مصر.

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ورصدت «المصرى اليوم» كواليس الفريق بعد الهزيمة، حيث عقد الصربى ميتشو، المدير الفنى، جلسة سريعة مع اللاعبين عقب انتهاء المباراة فى غرفة خلع الملابس، أكد خلالها أنها مباراة للنسيان وأن هذه النتيجة رائعة وفى صالح الفريق وتعويضها سهل جدا فى القاهرة وحرص على الشد من أزر لاعبيه ومساندتهم وإخطارهم برضاه عن أدائهم فى الشوط الثانى، مؤكدا أنه لن يتحدث معهم فى أى أمور فنية أو أخطاء فردية لكن لابد من التعلم من دروس هذه المباراة وإعادة ترتيب الأوراق، خصوصا أن الفريق مقبل على بطولة خاصة فى السوبر المحلى أمام الأهلى.

كما عقد إسماعيل يوسف، عضو المجلس، رئيس البعثة، اجتماعا سريعا مع اللاعبين نقل لهم خلاله رسالة من مرتضى منصور، شكرهم فيها على أدائهم الرجولى وإصرارهم على تعديل النتيجة رغم الظروف الصعبة وإحرازهم هدفا غاليا خارج الديار سيمنحهم فرصة التأهل بسهولة فى القاهرة، وطالبهم بطى هذه الصفحة تماما ونسيان هذه المباراة من أجل التركيز فى السوبر.

فيما حرص الحاج ضيوف، نجم السنغال، على النزول لبعثة الأبيض فى غرفة خلع الملابس ومصافحة اللاعبين مشيدا بأدائهم ومعدلات اللياقة البدنية لهم فى ظل هذه الظروف، مؤكدا أنه فخر لأى نادٍ سنغالى أن يفوز على نادٍ بحجم وتاريخ الزمالك.

يأتى هذا فيما نال مصطفى محمد، هداف الفريق، الذى أحرز 5 أهداف مع الأبيض، إشادة كبيرة من اللاعبين والجهاز الفنى والجماهير المصرية التى حضرت اللقاء والتى وصفته بالمنقذ. من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفنى والطبى سبب غياب واستبعاد أشرف بن شرقى من مواجهة جينيراسيون فوت رغم أنه كان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق بعد تعرضه لوعكة صحية وعدم قدرته على خوض اللقاء.