اختيار هدف قراوي "الدبل كيك" كأجمل هدف بأول جولتين بالتصفيات الآسيوية

Advertisements

الأحد 15 سبتمبر 2019

محسن قراوي

كتب متابعات _ الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اختيار الجماهير هدف مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محسن قراوي، في مرمى نظيره السعودي كأجمل هدف في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



ووفقاً لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فان مهاجم المنتخب الوطني قراوي، اكتسح التصويت الذي استمر يومين، وشارك فيه أكثر من 56 ألف من جماهير كرة القدم في قارة آسيا، متفوقاً على كل من شويا ناكاجيما (اليابان)، و آرون موي (أستراليا)، والبيرتو غونساليز (إندونيسيا) وعلي مبخوت (الإمارات).

Advertisements

وسجل محسن قراوي هدفاً خرافياً استحق الفوز باختيار الجماهير، وذلك خلال مباراة اليمن مع السعودية، والتي انتهت بالتعادل 2-2، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة البحرينية المنامة، حيث سجل قراوي هدفه بعدما تابع تمريرة طويلة ليقفز في الهواء ويسدد كرة مقصية خلفية على الطاير ذهبت رائعة في شباك الحارس السعودي عبدالله معيوف.

من جانبه عبر محسن قراوي المحترف بنادي النهضة ضمن فرق النخبة بالدوري العماني في مسقط، عن سعادته بعد اختيار هدفه كأجمل هدف في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وأشار إلى أن فوزه بالتصويت الجماهيري يؤكد حب وسعادة الجماهير اليمنية داخل الوطن وخارجه بما قدمه في المباراة بشكل خاص وبما قدمه المنتخب بشكل عام، وقال: اشكر كل الجماهير الوفية التي صوتت لي خلال اليومين الماضيين لاختيار هدفي كأجمل هدف آسيوي في التصفيات حتى الآن.

وأضاف: لقد تابعت عن كثب تفاعلكم الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي سعياً في تجميع أكبر عدد من الأصوات، وهنا اعبر عن محبتي لكم واشكركم مجددا لوقوفكم الدائم مع المنتخب في كل المباريات، واتمنى مواصلة دعمكم واهتمامكم خلال المباريات القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن اليمنيين أطلقوا مصطلح "الدبل كيك" على هدف لاعب منتخبنا قراوي.