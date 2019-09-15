الاتفاق يكتسح الحزم بسداسية في الدوري السعودي

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الأحد 15 سبتمبر 2019

حقق الاتفاق فوزا كاسحا على مضيفه الحزم 6-صفر الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم، محافظا بذلك على سجله الخالي من الهزائم في تاريخ زياراته لملعب منافسه على صعيد البطولة المحلية.



وتعاقب على تسجيل السداسية السلوفاكي فيليب كيش (15 من ركلة جزاء) ومسعود بخيت (19 بالخطأ في مرماه) والسنغالي سليمان دوكارا (38 من ركلة جزاء و89) وحامد الغامدي (58) والبرازيلي روجيريو كوتينيو (67).

وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة خلف الهلال والنصر، بينما بقي الحزم على نقطة واحدة في المركز الأخير بعدما عجز عن تحقيق فوزه الأول على الاتفاق في جميع المسابقات منذ ربع نهائي كأس ولي العهد (2-صفر) في آذار/مارس 2009.

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وفي مباراة ثانية، قلب الفيصلي الطاولة على ضيفه الفتح عندما حول تأخره بهدف مع نهاية الشوط الأول إلى فوز 3-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وسجل للفيصلي الهولندي يوسف الجبلي (52) ومواطنه رولي بونيفاسيا (62 و68)، وللفتح علي الزقعان (21) ومحمد مجرشي (63).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 5 نقاط وتقدم للمركز الخامس، بينما بقي الفتح في المركز الأخير بدون نقاط.