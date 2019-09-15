شكرا لقرائتكم شيمس بيكلي وخالد أوتشو ينضمان لمران المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم الثنائي الإفريقي شيمس بيكلي نجم المنتخب الأثيوبي وخالد أوتشو نجم المنتخب الأوغندي لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة الذي اقيم مساء اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، بعد مشاركة اللاعبين مع منتخبي بلادهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفضل الجهاز الفني للمقاصة الإكتفاء بتدريب خفيف للثنائي الإفريقي في الملعب وقاما بأداء تدريبات فردية في الجيمانزيوم ، فى الوقت الذى شارك فيه شريف حازم مدافع الفريق في تدريب اليوم بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا ، وتسببت في غيابه عن بطولة الجونة الودية الأخيرة.

وأكد الدكتورأمين رفعت طبيب المقاصة أن حازم تعافى تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للتدريبات ويقوم الجهاز الفنى بتجهيزه فنيا للوصول إلى أعلى فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

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كان مصر المقاصة قد استأنف تدريباته أمس عقب الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني لمدة 3 أيام عقب المشاركة في دورة الجونة الودية.

ويواصل المقاصة استعداداته بقوة للموسم الكروي الجديد ، والذي ينطلق في 21 سبتمبر الجاري ويستهله الفريق بمواجهة أسوان .