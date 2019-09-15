شكرا لقرائتكم شيمس بيكلي وخالد أوتشو ينضمان لمران المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفضل الجهاز الفني للمقاصة الإكتفاء بتدريب خفيف للثنائي الإفريقي في الملعب وقاما بأداء تدريبات فردية في الجيمانزيوم ، فى الوقت الذى شارك فيه شريف حازم مدافع الفريق في تدريب اليوم بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا ، وتسببت في غيابه عن بطولة الجونة الودية الأخيرة.
وأكد الدكتورأمين رفعت طبيب المقاصة أن حازم تعافى تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للتدريبات ويقوم الجهاز الفنى بتجهيزه فنيا للوصول إلى أعلى فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.
كان مصر المقاصة قد استأنف تدريباته أمس عقب الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني لمدة 3 أيام عقب المشاركة في دورة الجونة الودية.
ويواصل المقاصة استعداداته بقوة للموسم الكروي الجديد ، والذي ينطلق في 21 سبتمبر الجاري ويستهله الفريق بمواجهة أسوان .
كانت هذه تفاصيل خبر شيمس بيكلي وخالد أوتشو ينضمان لمران المقاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.