شكرا لقرائتكم صدام فى اتحاد الكرة بسبب الجهاز المعاون لمدرب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الصدام الكبير شهدها اتحاد الكرة حول اعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الذى سيقود الفراعنة خلفا لـ المكسيكى خافيير أجيرى الذى أقيل من منصبه عقب الخروج الصادم والمخيب من بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا فى البطولة التى احتضنتها مصر فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين.

ورغم الاتفاق على اختيار إيهاب جلال كمديرا فنيا للمنتخب الوطنى بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد إلا أن اشتراطات جلال الأخيرة اثارت غضب ثلاثة من الأعضاء.

واشترط جلال انفراده باختيار الجهاز المعاون له فى تدريب المنتخب، لكن ثلاثى أعضاء الجبلاية أحمد عبد الله وسحر عبد الحق وجمال محمد على اقترحوا أن يتولى المجلس اختيار الجهاز المعاون خاصة أن جميع معاونى جلال من الشخصيات المغمورة وليس بينهم شخصات لها خبرة وباع طويل فى التعامل مع اللاعبين الدوليين.

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وأيد الثنائى محمد فضل عضو اللجنة وعمرو الجناينى رئيس الاتحاد شرط إيهاب جلال حتى يكون مسئؤلا مسئولية كاملة عن النتائج التى يحققها المنتخب تحت قيادته، فيما أقترح جمال محمد على اسماء أخرى لمعاونة جلال فى مهمته.

ومن الأسماء التى طرحها جمال محمد على ولاقت قبول أحمد عبد الله وسحر عبد الحق حمادة صدقى وعماد النحاس فى منصب المدرب العام وعبد الظاهر السقا فى منصب المدرب المساعد وأحمد حسن فى منصب مدير المنتخب.

لكن جلال تمسك باختيار جهاز المعاون واعتمد على دعم الجناينى وفضل، خاصة أن الأخير سيكون المشرف على المنتخب فى الفترة المقبلة.