شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مباريات الزمالك جاءت مقسمة لـ 9 مواجهات خارج أرضه، بينما يخوض الفارس الأبيض 8 مباريات على أرضه، ويرصد "اليوم السابع" مباريات الأبيض الخارجية والتى جاءت كالتالى..
الأسبوع الثانى مع المقاصة.. يوم 3/ 10/ 2019 على استاد السلام.. الساعة 8:00 م
الأسبوع الرابع مع الأهلى.. يوم 19/ 10/ 2019 على استاد القاهرة الدولى.. الساعة 8:00 م
الأسبوع السادس مع إنبى.. يوم 27/ 10/ 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7,30 م
الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش.. يوم 2 – 5/ 12/ 2019 على استاد الجيش بالسويس..
الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربى.. يوم 14/ 12/ 2019 على استاد السلام.. الساعة 7,30 م
الأسبوع الثاني عشر مع طنطا.. يوم 22/ 12/ 2019 على استاد غزل المحلة.. الساعة 7:30
الأسبوع الثالث عشر مع الجونة.. يوم 3/ 1/ 2020 على استاد الجونة.. الساعة 7,30 م
الأسبوع الخامس عشر مع وادى دجلة.. يوم 15/ 1/ 2020 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7,30 م
الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلى.. يوم 23/ 1/ 2020 على استاد الإسماعيلية.. الساعة 7,30 م
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