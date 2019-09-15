شكرا لقرائتكم مفاجآة .. بيراميدز يستقر على رحيل ديسابر بعد رحلة الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادى بيراميدز على رحيل الفرنسى سباستيان ديسابر عقب رحلة الفريق إلى الجزائر لخوض مباراة إياب دور الـ 32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وفشل بيراميدز فى انتزاع الفوز من الفريق الجزائرى فى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين أمس فى القاهرة وأكتفى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مما يعقد فرصة تأهل بيراميدز من الجزائر فى لقاء العودة.

وعلم الخليج 365 أن إدارة النادى استقرت على رحيل ديسابر فى حال التعادل أو الهزيمة مع شباب بلوزداد فى الجزائر والخروج مبكرا من البطولة الأفريقية التى يشارك فيها الفريق للمرة الأولى.

وبدأت مؤشرات رحيل ديسابر من لقاء الذهاب الذى أقيم أمس، حيث اجتمع المدرب الفرنسى باللاعبين وألمح لرحيله المحتمل عن القيادة الفنية لبيراميدز فى حال الخروج من الكونفدرالية.

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وكان بيراميدز قد قدم أحد أسوأ مبارياته فى لقاء نهائى الكأس أمام الزمالك والذى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة وأكتفى بالمركز الثانى.

وحرص الجهاز الإدارى لفريق بيراميدز على التقاط صور تذكارية مع ديسابر ومعاونيه بعد لقاء شباب بلوزداد الجزائرى وكأنها صورة وداعية للمدرب الفرنسى.

وفى تصريح مقتضب من محرر الخليج 365 لأحد أفراد الجهاز الفنى لبيراميدز عقب لقاء الفريق الجزائرى حول مصير بقاء أو رحيل الجهاز قال :" ربما نبقى وربما نرحل كل شىء وارد فى كرة القدم".