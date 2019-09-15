شكرا لقرائتكم فتح الله يعلق الحذاء ويعتزل رسميًا بعد مسيرة حافلة فى الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمود فتح الله مدافع فريق الزمالك الأسبق ولاعب فريق النجوم السابق الحذاء واعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة قضاها في عالم الساحرة المستديرة.

واعتزال فتح الله كرة القدم كلاعب، بعدما رفض عدة عروض محلية وعربية في الآونة الأخيرة خاصة من الدوريات العربية والخليجية، بسبب رغبته في التواجد مع اسرته في القاهرة.

ويرى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الوقت الحالي هو المناسب لاعلان اعتزاله في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تحدي جديد في حياته.

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وكشف فتح الله عن مفاضلته في الوقت الحالي بين عروض للعمل في المجال الإعلامي وعروض تدريبيه لاختيار المجال الذي سيتجه له في الفترة المقبلة بعد اعتزاله لكرة القدم.

وكان المدافع الدولي بدأ مشوراه في كرة القدم مع غزل المحلة قبل الانتقال للزمالك ثم لعب لطلائع الجيش والانتاج الحربي والمقاولون العرب والنجمة اللبناني ونجوم اف سي قبل اعلان اعتزاله.

وفاز فتح الله ببطولة كأس مصر ثلاثة مرات مع الزمالك أعوام 2008 و 2013 و 2014 ، وتوج مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الأفريقية عامي 2008 و2010 ، وفاز ببطولة دورة حوض النيل ودورة الألعاب العربية مع المنتخب