شكرا لقرائتكم سموحه يتعادل مع الرجاء المطروحى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقدم الرجاء بالهدف الاول لاسلام جمارك مع بداية الشوط الأول وأضاف خالد أبو زيادة الهدف الثانى للفريق المطروحى ليخرج الرجاء فائزا فى الشوط الأول لعبا ونتيجة بهدفين مقابل لاشئ .
ومع بداية الشوط الثانى تحسن أداء سموحه والذى شعر لاعبوه بالحرج من نتيجه اللقاء ونجح أحمد أبو الفتوح من تعديل نتيجه اللقاء باحراز الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء وأضاف أحمد حسن مكى الهدف الثانى للفريق السكندرى لينتهى اللقاء بهدفين لكل فريق .
ويستعد فريق سموحة لملاقاة نظيره الأهلي فى افتتاحية بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 23 من الشهر الجارى والتى يستضيفها ملعب برج العرب بالاسكندرية .
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