جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا وتهتف: إبن النادي أهو.. والأهلاوية يستقبلون اللاعب بطريقة خاصة «فيديو»

الموجز

احتشدت جماهير النادي الأهلي عند منزل لاعب الفريق الأول مؤمن زكريا والهتاف له حرصاً منهم على دعم اللاعب الذي يعاني من أزمة نفسية كبيرة.

وتواجد العشرات من جماهير الأهلي أمام منزل مؤمن زكريا بحي الزيتون بالقاهرة، حيث هتفت له بهدف دعمه لتجاوز الأزمة التي كشف عنها خلال الأيام القليلة الماضية.

ودعت الجماهير المحتشدة مؤمن زكريا إلى النزول إليهم، وهو ما دفعه إلى النزول لتحيتهم، قبل أن يحملوه على الأعناق وسط هتافات لمؤازرته.

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وكان النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد أعلن في بيان رسمي أن مجلس الإدارة قرر قبل شهرين تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج. كما أعلن في بيانه عن حصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه.

وأضاف الأهلي أن رئيس النادي محمود الخطيب حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، مؤكداً له أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كل الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وخلال الأيام الماضية، تم تداول أخبار تتناول تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصير من النادي الاهلي، وهو ما نفاه النادي تماماً في بيانه مؤكداً أن اللاعب يحظي اللاعب بكل إهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.