الرفاع يتوج بطلا لكأس السوبر البحريني على حساب المنامة

اسماء السيد - توج الرفاع بطلا لكأس السوبر البحرينية بعد فوزه على المنامة بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي 1-1) الأحد، على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى.
وأضاف الرفاع كأس السوبر إلى سجله للمرة الاولى في تاريخه، بعد احرازه ثنائية الدوري والكأس المحليين في الموسم المنصرم.
وكان المنامة وصيف بطل الدوري البادىء بالتسجيل عبر البرازيلي مارسينيو فييرا (7 من ركلة جزاء)، فيما ادرك الرفاع التعادل بتسديدة من كميل الأسود باغتت الحارس عمار محمد (26).
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح فتألق حارس الرفاع كريم الفردان بتصديه لركلتي محمود عبدالرحمن وعيسى غالب، فيما نجح عيسى موسى وعيسى جهاد في ترجمة ركلتيهما.
وسجل للرفاع موسى هارون والليبي محمد صولة وعلي حرم وكميل الأسود.
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