شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاتحاد السكندرى يفوز على بيروت 70/85 فى بطولة الحريرى لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة على فريق بيروت بنتيجة 85/70 بمنافسات ربع نهائي بطولة الحريرى الدولية التى تقام بلبنان.

ويعد هذا الفوز مواصلة لسلسلة الانتصارات التى حققها فريق الاتحاد فى بطولة الحريرى الدولية حيث حقق فريق الاتحاد ثلاث انتصارات متتالية بعد فوزه على الحكمة والمجمع البترولي ثم اختتم سلسلة انتصاراته اليوم على فريق بيروت .

وبهذا الفوز يلتقي فريق الاتحاد السكندرى غدًا مع الرياضي اللبنانى فى الدور قبل النهائي للبطولة .