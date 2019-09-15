أسوان يضم "أوكرى" سموحة موسمين فى صفقة انتقال حر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحج فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى فى ضم الإثيوبى " أوميد أوكرى " مهاجم سموحة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . ويستعد فريق أسوان لمواجهة نظيره مصر المقاصة فى أولى مباريات بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 22 من الشهر الجارى على ستاد أسوان . ومازال الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى يبحث عن صفقات أخرى لتدعيم الفريق، حتى يؤدى بشكل جيد فى الموسم المقبل ويستطيع البقاء فى دورى الأضواء والشهرة. Advertisements

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