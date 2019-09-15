شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 15 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 15 / 9 / 2019 العديد من الأخبار المهمة يأتى على رأسها ظهور مباريات الفريق بالدورى وتحديد موعد وملعب المباريات، بالإضافة لمظاهرة الحب التى قام بها عدد من الجماهير أمام منزل مؤمن زكريا

8 مباريات للأهلى خارج الديار فى الدور الأول بالدورى الجديد

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، 17 مباراة بالدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020، والذى سينطلق يوم 21 من الشهر الجارى.

التاريخ والملعب والساعة.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلى فى الدوري

حدد اتحاد الكرة مواعيد مباراة الأهلى فى النسخة الجديدة من بطولة الدوري العام والتي جاءت كالتالي:

صلاح محسن مرشح لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك فى السوبر

أصبح صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلى، مرشحاً لقيادة هجوم فريقه بشكل أساسي فى مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى مباراة السوبر المحلى.

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع كهربا

مازالت وجهة محمود عبد المنعم "كهربا" حائرة بعد رحيل اللاعب من الزمالك وتوقيعه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغال، وذلك بعد إعلان كهربا أنه سينتقل لنادي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن النادي البرتغالي لا يعدو سوى خطوة انتقالية في مشواره الكروي.

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أشعة رنين على ركبة أزارو غدا لتحديد موقفه من لقاء الزمالك فى السوبر أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن وليد أزارو مهاجم الفريق سيجرى أشعة رنين على الركبة غدا، الاثنين؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

فيديو.. جمهور الأهلى يدعم مؤمن زكريا أمام منزله

حرص عدد من جمهور الأهلى على التواجد أمام منزل لاعب الفريق الأحمر مؤمن زكريا لدعمه بعد الظهور بالإصابة بمرض نفسى خلال الفترة الماضية.

أهلاوى يخصص أتوبيسات مجانية لنقل المشجعين لحضور مبارة السوبر

شارك القارئ محمد اللمبى عبر خدمة صحافة المواطن مبادرته فى توفير وسائل مواصلات لنقل مشجعى النادى الأهلى فى مباراة القمة بين النادى الأهلى والزمالك والمقرر لها الجمعة القادمة باستاد برج العرب .