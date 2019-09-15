شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى لكرة السلة يقيم حفل تأبين للراحل محمود أحمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب إقامة حفل تأبين للراحل محمود أحمد على رئيس الاتحاد واللجنة الأسبق .

ومن المقرر أن يقام التأبين فى السابعة مساءً يوم الأربعاء المقبل بمقر اللجنة الأولمبية.

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وكان أحمد على توفى بعد معاناة مع المرض حيث كان يعانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت عليه ورحل عن دنيانا يوم 6 سبتمبر الجارى.

يذكر أن محمود أحمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة منذ 1996 حتى 2000 وتم تعيينه لمدة عام من 2003 حتى 2004 ثم فاز بانتخابات الجمعية العمومية من 2004 حتى 2012