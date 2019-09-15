نتائج دورى الجمهورية 99.. فوز المقاولون.. وتعادل الأهلي وخسارة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح ناشئو المقاولون مواليد 99 مباريات الجولة الأولى بدورى الجمهورية بفوز ثمين على المصرى البورسعيدى خلال المباراة التى أقيمت على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر. أحرزهدف الفوز لفريق المقاولون شحتة يوسف قبل نهاية اللقاء بدقائق وشاهد اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وأشاد بمستوى اللاعبين كما أكدمجدى مصطفى المدير الفنى لفريق المقاولون رضاه عن الأداء برغم تأخر الفوز. ويقود المقاولون جهاز فنى مكون من مجدى مصطفى مديرا فنيا وأحمد كمونة مدرب وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى إدارى الفريق وأحمد حسام علاج طبيعى وكريم مجدى أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبد الفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة. فى إطار مباريات نفس المسابقة تعادل النادى الأهلى مع فريق سموحة بهدف لمثله فى أولى مباريات الفريقين بالموسم الجاري. وجاءت باقى نتائج المرحلة الأولى كالتالي: أف سى مصر يفوز على الزمالك 1/3 Advertisements بيراميدز يفوز على المقاصة 0/4 الاتحاد السكندرى يفوز على طنطا 0/2 إنبى يفوز على أسوان 0/1 تعادل الجونة مع الإنتاج الحربى 1/1 تعادل حرس الحدود مع وادى دجلة 1/1 تعادل الإسماعيلى مع الجيش 2/2

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