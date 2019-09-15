شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بيراميدز يستقر على رحيل ديسابر بعد رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى بيراميدز على رحيل الفرنسى سباستيان ديسابر عقب رحلة الفريق إلى الجزائر لخوض مباراة إياب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وفشل بيراميدز فى انتزاع الفوز من الفريق الجزائرى فى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين أمس فى القاهرة واكتفى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ما يعقد فرصة تأهل بيراميدز من الجزائر فى لقاء العودة. Advertisements وكان بيراميدز قد قدم أحد أسوأ مبارياته فى لقاء نهائى الكأس أمام الزمالك والذى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة وأكتفى بالمركز الثانى. لمزيد من التفاصيل عن رحيل ديسابر عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. بيراميدز يستقر على رحيل ديسابر بعد رحلة الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.