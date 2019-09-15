شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بيكلى وأوتشو وشريف حازم لتدريبات المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الثنائى الأفريقى شيمس بيكلى، نجم المنتخب الإثيوبى، وخالد أوتشو نجم المنتخب الأوغندى لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة الذى أقيم مساء اليوم بالملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى، بعد مشاركة اللاعبين مع منتخبى بلادهما فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفضل الجهاز الفنى للمقاصة الاكتفاء بتدريب خفيف للثنائى الأفريقى فى الملعب وقاما بأداء تدريبات فردية فى الجيمانزيوم، فى الوقت الذى شارك فيه شريف حازم مدافع الفريق فى تدريب اليوم بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا، وتسببت فى غيابه عن بطولة الجونة الودية الأخيرة.

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وأكد الدكتور أمين رفعت طبيب المقاصة أن حازم تعافى تمامًا من الإصابة وأصبح جاهزًا للتدريبات ويقوم الجهاز الفنى بتجهيزه فنيًا للوصول إلى أعلى فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

كان مصر المقاصة قد استأنف تدريباته أمس عقب الراحة السلبية التى منحها لهم الجهاز الفنى لمدة 3 أيام عقب المشاركة فى دورة الجونة الودية.

ويواصل المقاصة استعداداته بقوة للموسم الكروى الجديد، الذى ينطلق فى 21 سبتمبر الجارى ويستهله الفريق بمواجهة أسوان .