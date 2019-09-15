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شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواجهات للزمالك خارج الأرض فى الدور الأول بالدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو المدير الفنى، 17 مباراة بالدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020، والذى سينطلق يوم 21 من الشهر الجارى.
مباريات الزمالك جاءت مقسمة لـ 9 مواجهات خارج أرضه، بينما يخوض الفارس الأبيض 8 مباريات على أرضه، ويرصد ”الخليج 365” مباريات الأبيض الخارجية والتى جاءت كالتالى..
الأسبوع الثانى مع المقاصة.. يوم 3/ 10/ 2019 على استاد السلام.. الساعة 8:00 م
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الأسبوع الرابع مع الأهلى.. يوم 19/ 10/ 2019 على استاد القاهرة الدولى.. الساعة 8:00 م
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الأسبوع السادس مع إنبى.. يوم 27/ 10/ 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7,30 م
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الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش.. يوم 2 – 5/ 12/ 2019 على استاد الجيش بالسويس..
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الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربى.. يوم 14/ 12/ 2019 على استاد السلام.. الساعة 7,30 م
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الأسبوع الثاني عشر مع طنطا.. يوم 22/ 12/ 2019 على استاد غزل المحلة.. الساعة 7:30
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الأسبوع الثالث عشر مع الجونة.. يوم 3/ 1/ 2020 على استاد الجونة.. الساعة 7,30 م
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الأسبوع الخامس عشر مع وادى دجلة.. يوم 15/ 1/ 2020 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7,30 م
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الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلى.. يوم 23/ 1/ 2020 على استاد الإسماعيلية.. الساعة 7,30 م
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