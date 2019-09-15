شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للأهلي.. سموحة يتعادل أمام الرجاء 2/2 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن مع نظيره الرجاء المطروحى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى انتهت منذ قليل على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندرى لانطلاق بطولة الدورى الممتاز.

تقدم الرجاء بالهدف الأول لإسلام جمارك مع بداية الشوط الأول وأضاف خالد أبو زيادة الهدف الثانى للفريق المطروحى ليخرج الرجاء فائزًا فى الشوط الأول لعبًا ونتيجة بهدفين مقابل لا شىء .

ومع بداية الشوط الثانى تحسن أداء سموحة الذى شعر لاعبوه بالحرج من نتيجة اللقاء ونجح أحمد أبو الفتوح من تعديل نتيجة اللقاء بإحراز الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء وأضاف أحمد حسن مكى الهدف الثانى للفريق السكندرى لينتهى اللقاء بهدفين لكل فريق .

ويستعد فريق سموحة لملاقاة نظيره الأهلي فى افتتاحية بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 23 من الشهر الجارى والتى يستضيفها ملعب برج العرب بالإسكندرية .