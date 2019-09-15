تقرير.. بعد 3 اختبارات.. ميتشو وموعد مع التاريخ أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في ليلة الجمعة المقبلة سيتحدد من الفائز بلقب كأس السوبر المصري نسخة 2018 والتي ستجمع بين الأهلي بصفته بطل الدوري والزمالك بصفته بطل كأس مصر.

كل فريق بدأ الاستعداد للموسم الجديد على كافة الأصعدة سواء من ناحية تجديد الأجهزة الفنية أو بتدعيم الصفوف بلاعبين أملاً في المنافسة على البطولات محليًا وقاريًا.

وبالنظر إلى الزمالك سنجد أن الأخير يسير على الخطى الصحيح مع مدربه الجديد الصربي ميتشو والذي قاد الفريق الأبيض للتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز نسخة (2018 -2019).

لكن المدير الفني الصربي صاحب الـ50 يسعى للتتويج بالبطولة الثانية مع الزمالك ودخول التاريخ مع القلعة البيضاء في بطولة السوبر بعد محاولات من جانب ثلاثة مدربين حاولوا إسقاط مدربي الأهلي الأجانب.

- صراع برتغالي

في القمة الأولى بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري نسخة 2003 فشل المدير الفني البرتغالي نيلو فينجادا مدرب نادي الزمالك في التفوق على مواطنه توني أوليفيرا مدرب الأهلي وقتها.

أوليفيرا استطاع أن يحسم السوبر لصالح الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (3-1) بعد نهاية المباراة والتي أقيمت على ملعب "الكلية الحربية" بنتيجة التعادل السلبي.

- جوزيه يتفوق

عاد من جديد الأهلي بقيادة مدربه المخضرم وقتها البرتغالي مانويل جوزيه ليتفوق على الزمالك والذي كان يقوده وقتها المدير الفني الألماني راينر هولمان.

الأهلي حسم لقب السوبر نسخة 2008 بالفوز على الزمالك في "استاد القاهرة" بهدفين دون رد جاء عن طريق الثنائي أحمد حسن ومعتز إينو.

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- العميد يفشل

في نسخة السوبر 2014 والتي جمعت بين الغريمين الأهلي والزمالك، تفوق المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو على مدرب الأبيض حسام حسن.

المباراة انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي بدون أي أهداف، وفي ركلات الترجيح حسم المارد الأحمر المباراة لصالحه بالفوز بنتيجة (5-4).

- سقوط فيريرا وتفوق حلمي

على الرغم من تتويج البرتغالي جوسفالدو فيريرا ببطولة الدوري والكأس مع الزمالك إلا أنه فشل في إسقاط الأهلي والذي كان يقوده المدرب المحلي عبد العزيز عبد الشافي بصورة مؤقتة.

الأهلي استطاع أن يحسم اللقاء لصالحه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث شهدت المباراة إهدار محمود عبد المنعم "كهربا" ضربة جزاء في نسخة السوبر 2015.

وفي نسخة 2016، استطاع محمد حلمي أن يقود الزمالك للفوز بالسوبر للمرة الأولى على حساب الأهلي إلا أن المارد الأحمر كان يتولاه من الناحية الفنية حسام البدري.

المباراة والتي أقيمت في الإمارات للنسخة الثانية على التوالي انتهت أحداثها بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي أنصف الأبيض بالفوز بنتيجة (3-1).