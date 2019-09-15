تقرير.. هل يكرر فايلر نجاح برتغالي - إسباني على حساب الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستعد رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي لخوض اختبار غاية في الأهمية والصعوبة عندما يواجه الغريم الزمالك مساء الجمعة المقبل في إطار السوبر المصري.

فايلر والذي بدأ مسيرته مع الأهلي في 31 من أغسطس الماضي قد يكتب التاريخ مع القلعة الحمراء في حال التتويج بمسابقة السوبر المصري على حساب الغريم الزمالك.

سيناريو فايلر مع الأهلي وتحديدًا قبل مواجهة الزمالك بالسوبر ليس المرة الأولى الذي يحدث إنما سبقه كل من البرتغالي توني أوليفيرا والإسباني خوان كارلوس جاريدو عندما بدأ الثنائي مشوارهما المحلي بالفوز باللقب على حساب الغريم.

- توني أوليفيرا (2003 - 2004):

استطاع المدير الفني البرتغالي توني أوليفيرا مدرب الأهلي الأسبق أن يحقق بطولة مع الفريق الأحمر كانت من خلال الحصول على لقب السوبر المصري على حساب الزمالك.

الأهلي واجه غريمه الزمالك على ملعب "الكلية الحربية" لينجح المارد الأحمر تحت قيادة مدربه البرتغالي في الحصول على لقب السوبر عقب الفوز بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

أوليفيرا رغم أنه حقق أولى ألقابه المحلية مع الأهلي إلا أنه لم يستمر كثيرًا في منصبه عقب سلسلة من النتائج المخيبة لتتم إقالته.

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- خوان جاريدو (2014 - 2015):

سيناريو أوليفيرا تكرر مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو عندما قاد الأهلي في مباراته المحلية الأولى للتتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

المباراة والتي أقيمت على ملعب "القاهرة الدولي" انتهت أحداثها بالتعادل السلبي ليتم الاتجاه لركلات الترجيح التي وقفت بجانب الأحمر بالفوز (5-4).

جاريدو لم يكمل الموسم مع الأهلي عقب السقوط المحلي والأفريقي فكانت البداية الخسارة من المقاولون العرب (1-0) ضمن المرحلة 27 من عمر الدوري.

أما في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فودّع الفريق الأحمر البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية المباراتين ذهابًا وإيابًا بمجموع (1-1).

وفي المجمل رحل جاريدو بعدما حقق لقبين مع الأهلي وهما السوبر المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014.