عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة أفريقيا ونركز الآن على السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أن فريقه أغلق حاليًا مباراة كانو سبورت، مشددًا أن التركيز أصبح الآن على مباراة الزمالك والتي تأتي ضمن السوبر المصري.

كان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا خارج قواعده بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ عبر قناة "الأهلي"، اليوم الأحد :"كل مرحلة ولها ظروفها، استطعنا أن نتغلب على الصعوبات التي واجهتنا في مباراة كانو سبورت بسبب عوامل المناخ".

وتابع :"الفترة الماضية شهدت هطول أمطار مما أثر على ملعب المباراة، لكن لابد التغلب على الظروف التي تواجهنا نحن لسنا في شهر عسل".

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وواصل :"أغلقنا صفحة دوري أبطال أفريقيا حاليًا، وبدأنا التركيز على مباراة الزمالك المقبلة في السوبر المصري".

وسلط عبد الحفيظ الضوء على مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر، قائلاً :"التغييرات التي قام بها كانت إيجابية الأمر الذي ساهم في تحقيق الفوز".

واستطاع فايلر أن يحقق فوزه الأول مع الأهلي في بداية مشوراه مع الأحمر حيث شهد اللقاء تسجيل وليد سليمان وصلاح محسن هدفي اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك، مساء الجمعة المقبل ضمن كأس السوبر المصري حيث من المقرر أن يقام اللقاء على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.