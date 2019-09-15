كاف يوضح.. موقف منافس الزمالك بالسوبر الأفريقي بعد قرار لجنة التظلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أوضح مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن قرار لجنة التظلمات بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا وحسمه لصالح الترجي التونسي، يعني أن لجنة إدارة بطولات الأندية تستطيع تحديد موعد كأس السوبر الأفريقي.

وناقشت اليوم الأحد لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم التظلم المقدم من جانب الوداد البيضاوي المغربي ضد قرار لجنة الانضباط باعتبار الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، غير أن اللجنة الأولى تضامنت مع قرار الثانية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أصدر قرارًا بتأجيل موعد كأس السوبر الأفريقي الذي يجمع الزمالك وبطل دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى لحين حسم الموقف النهائي الخاص بنهائي دوري الأبطال.

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وقال مصدر بالاتحاد الأفريقي في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد، إن قرار لجنة التظلمات هو أعلى قرار ممكن داخل درجات التقاضي في الاتحاد الأفريقي، ولا يمكن الطعن عليه، وبالتالي من الممكن أن يتم تحديد موعد كأس السوبر.

وأوضح المصدر أن أحقية الوداد البيضاوي في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لا يعني أن هناك ضرورة لتأجيل موعد كأس السوبر أو انتظار القرار النهائي من المحكمة الرياضية.

وانتظر الزمالك حامل لقب الكونفدرالية التعرف على مصير بطل دوري أبطال أفريقيا من أجل خوض كأس السوبر الأفريقي لأول مرة منذ نسخة 2003 التي حقق خلالها فوزًا عريضًا على الوداد المغربي بنتيجة 3-1، وحقق البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.