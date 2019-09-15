المسابقات: احتمالات تعديل جدول الدوري تنحصر بين 3 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من المحتمل أن يتم التعديل على مسابقة الدوري وفقًا لعدة احتمالات.

وأضاف مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحة الاتحاد الرسمية "فيسبوك"، أن حالات التعديل قد تتم وفقًا لتعديل الملعب بطلب من الجهات الأمنية.

أما الاحتمال الثاني فسيكون بسبب تغيير مواعيد مباريات الفرق المشاركة أفريقيًا حسب موقفها من البطولة الأفريقية.

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ونوّه مدير لجنة المسابقات أن الاحتمال الثالث بسبب الفرق المشاركة عربيًا وفقًا لقرعة كل دور حسب نظام البطولة العربية.

ويشارك أربعة أندية في المسابقات الأفريقية وهم الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل يلعب فريقي المصري البورسعيدي وبيراميدز في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وفي البطولة العربية، يشارك فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري حيث استطاع الثنائي تحقيق الفوز على حساب أهلي بنغازي الليبي والعربي الكويتي.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت اليوم مواعيد مباريات الدوري حتى نهاية الدور الأول من نسخة (2019 - 2020).