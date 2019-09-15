مصدر: الزمالك يحدد ملعب الإياب أمام بطل السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء حددت ملعب بتروسبورت لإستضافة لقاء الإياب أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

ويستعد الزمالك إلى مواجهة بطل السنغال في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر أن تقام في 29 من الشهر الجاري.

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وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن إدارة النادي الأبيض ترغب في إقامة لقاء الإياب على ملعب بتروسبروت.

كان الزمالك خسر لقاء الذهاب بهدف مقابل هدفين حيث يحتاج للفوز بهدف دون رد من أجل الصعود لدور المجموعات من البطولة القارية.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد الآن لمواجهة الأهلي، يوم الجمعة المقبل في إطار مسابقة السوبر المصري في لقاء سيقام على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.