كاف يحسم دوري أبطال أفريقيا لصالح الترجي.. والوداد يتوجه لـ"كاس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت وهادي المدني:

كشف مصدر من داخل لجنة التظلمات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنه عقب دراسة التظلم المقدم من جانب الوداد البيضاوي المغربي تم حسم اللقب لصالح الترجي التونسي.

وقال مصدر من داخل لجنة التظلمات تحفظ على ذكر اسمه في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "تم الإطلاع على التظلم المقدم من الوداد البيضاوي.. والترجي احتفظ باللقب."

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وتابع: "الآن الوداد البيضاوي سوف يتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) للتقدم بتظلم ضد قرار الاتحاد الإفريقي."

وكشف "الخليج 365" في وقت سابق أن لجنة التظلمات قررت مناقشة التظلم المقدم من الوداد البيضاوي اليوم 15 سبتمبر، ليتم الإطلاع على كل ما قدمه الفريق المغربي.

وسبق أن رفضت "كاس" في وقت سابق قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لعدم أحقية المكتب التنفيذي بمناقشة الأمر، لتقرر لجنة الانضباط بـ"كاف" اعتبار الترجي التونسي بطلًا والوداد منسحبًا من لقاء العودة.