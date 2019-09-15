يد سموحه تهزم الفيوم

نجح الفريق الأول لنادي سموحة في تحقيق الفوز على الفيوم 27 /22 بنتيجة ضمن جولات دورى المحترفين للموسم المحلى 2019 /2020. جولات دورى المحترفين للموسم المحلى 2019 /2020. ومن المقرر أن يلعب سموحة مع أصحاب الجياد في الجولة القادمة والجدير بالذكر أن سموحة حقق الفوز علي الجزيرة الأسبوع الماضي.

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