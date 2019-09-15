اتحاد الميني فوتبول يلتقي برئيس نادي شلاتين ويعلن انضمامه للدوري المصري

التقي أحمد سمير رئيس اتحاد الميني فوتبول برئيس نادي شلاتين صابر علي عسران وقد أشرف علي الزيارة الأستاذ فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والأستاذ مصطفي محمد صبحي مشرف ادارة الشباب والرياضة بشلاتين.

وحضر اللقاء محمد عبد الحميد مدير النادي وعبدالجابر عباس المشرف علي النشاط الرياضي وبحضور وفد من الاتحاد المصري للميني فوتبول مكون من المدير التنفيذي للاتحاد علي الفقي وعدد من أعضاء لجان الاتحاد المستشار أسامة سيد عضو لجنة التسويق بالاتحاد وأحمد رسلان ومحمد محسن أعضاء لجنة العلاقات العامة بالاتحاد.

وقد تناول اللقاء شرح قوانين اللعبة وعرض فديوهات تتعلق بطبيعه اللعبة وفنياتها وقد أثني الحضور علي اللعبة.

وأكد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أن زيارة شلاتين تعد بالنسبة لنا زيارة تاريخية مثل حلايب علي الصعيد الوطني عامة والرياضي علي وجة الخصوص وأن رياضة الميني فوتبول اليوم تنطلق من أقصي حدود أرض مصر شلاتين وان يمثل أبناء مصر ابناء

شلاتين فريقهم في أول دوري مصري للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأننا هنا اليوم في شلاتين لنؤكد علي ذلك وسنبذل كل ما يمكننا من جهد للكشف عن المواهب المصرية الشابة ودفع الشباب لممارسة الرياضة والتاكيد علي الحس الوطني.

وأضاف أحمد سمير انه سيقوم بدعم فريق شلاتين بصفة خاصة وأضاف الاستاذ صابر علي عسران رئيس نادي شلاتين انه هو وباقي أعضاء مجلس اداراة نادي شلاتين سعداء جدا بحضور وفد الاتحاد المصري للميني فوتبول ورئيسه أحمد سمير الذي يعد أول

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رئيس اتحاد لأي لعبة رياضية يزور مدينة شلاتين وأكدوا شكرهم لهذا الاهتمام والزيارة المتميزة رغم بعد المسافات التي تجاوزت 25ساعة من القاهرة الي شلاتين موكدين ان هذه اللعبة ستعطي فرصة كبيرة لظهور مواهب عديدة من اللاعبين أبناء الصعيد وخاصة شلاتين الزاخرة بالمواهب والتسهيلات التي قدمها الاتحاد المصري للميني فوتبول لنادي شلاتين.

وأكد الكابتن عبد الجابر عباس سعادته بكون نادي شلاتين سيكون من ضمن الفرق المشاركة في أول دوري مصري للميني فوتبول وتوجه بالشكر للاتحاد المصري للميني فوتبول رئيسا وأعضاء علي حرصهم علي الاهتمام بمراكز الشباب مما سيعطي بالنفع الكبير وأكد أحمد سمير وهو باقي الوفد سعادتهم بانضمام نادي شلاتين لاتحاد الميني فوتبول.

وعبر سمي، عن سعادته بوجوده في الصعيد وان تنطلق جولاته للتعريف بلعبة الميني فوتبول من أقصي الصعيد وتوجه بالشكر الكبير بالنيابة عنه وعن الوفد المرافق للكابتن صابر علي عصران رئيس نادي شلاتين والسادة الاعضاء عن حسن الاستقبال والحفاوة التي قابلوها وهذا ليس بجديد علي أهلنا في شلاتين أرض الكرم وحسن الضيافة.

يأتي ذلك في اطار جولات الاتحاد المصري للميني لمدن الصعيد للتعريف باللعبةونشرها في كل المحافظات المصرية والبحث عن المواهب الشابة وخلق أجيال جديدة في كل ربوع مصر.