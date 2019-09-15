نتائج مواجهات ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا

اختتمت اليوم الأحد، جولة الذهاب بدور 32 التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، وكانت أبرز نتائجها تعادل الترجي مع اليكت سبور التشادي وهزيمة النجم الساحلي أمام أشانتي كوتوكو الغاني وانتصار الوداد البيضاوي على إف سي نواذيبو الموريتاني.

جولة الذهاب بدوري الأبطال شهدت ثمانية مباريات اليوم الأحد، حيث حقق الوداد البيضاوي المغربي وصيف النسخة الماضية من المسابقة فوزًا هامًا على منافسه إف سي نواذيبو بثنائية نظيفة خارج الديار، واضعًا بذلك قدمًا في الدور التالي من البطولة، فما أفلت الترجي التونسي بطل النسخة الماضية من هزيمة مفاجئة خارج أرضه أمام اليكت سبور وأدرك التعادل في الأوقات الأخيرة من المباراة، كما تعرض النجم

الساحلي لهزيمة خارج الديار أمام مستضيفه أشانتى كوتوكو بثنائية نظيفة.

الهلال السوداني هو الأخر حقق نتيجة إيجابية خارج أرضه بعد أن تعادل سلبيًا مع أنييمبا النيجيري، ويحتاج فقط الفوز بهدف نظيف بمباراة الإياب ليصعد لمرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية، كما أن فريقي مازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين تعادلا سلبيًا خارج الأرض مع فوسا جينيور الملاغشي وكارا التوجولي، ليضعا قدمًا في المرحلة التالية من المسابقة.

وحقق الرجاء البيضاوي فوزًا ثمينًا خارج أرضه على نظيره النصر الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في التي أقيمت على ملعب

بتروسبورت بالقاهرة.

وكان دور 32 التمهيدي بالبطولة بدأ أمس وشهد ثمانية مواجهات وكانت أبرز نتائجها انتصار الأهلي على كانو سبورت بثنائية نظيفة وهزيمة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف.

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كما فاز صنداونز الجنوب إفريقي على نظيره كوتي دي أور السيشيلي بخماسية نظيفة خارج أرضه ليضمن التأهل لمرحلة المجموعات، وانتصر شبيبة القبائل الجزائري على ضيفه هوريا الغيني بثنائية نظيفة.

وتعادل بترو أتلتيكو الأنجولي مع كمبالا سيتي الأوغندي سلبيًا، فيما تعادل يانج أفريكانز التنزاني إيجابيًا مع زيسكو الزامبي بهدف لكل منهما.

وفاز بيريميو دي أجوستو الأنجولي خارج أرضه على جرين إيجلز الزامبي بهدفين مقابل هدف، كما فاز إف سي بلاتينيوم الزيمبابوي على نظيره يونياو دي سونجو الموزمبيقي بهدف نظيف,

ويتبقي مواجهة وحيدة بين فريقي اتحاد الجزائر أمام نظيره جورماهيا الكيني في ختام ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا.