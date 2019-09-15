شاهد.. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري البورسعيدي بعد فوزه على ماليندي

ودع إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، لاعبي الفريق عقب الفوز الكبير على ماليندي بطل زنجبار، برباعية مقابل هدف ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية، وسط الأنباء التي تؤكد اقترابه من تدريب المنتخب المصري.

ويقترب إيهاب جلال من قيادة

المنتخب الوطني، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل عقب الخروج المدوي من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، التي استضافها مصر، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وكانت قد أشارت الأنباء في الفترة الماضية إلى أن جلال أقرب المرشحين للقيادة الفراعنة، بعد ترشيح حسام البدري وحسام حسن، وحسن شحاتة لتدريب المنتخب.

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وكان إيهاب جلال أعترف بوجود مفاوضات مع اتحاد الكرة، بشأن تدريب المنتخب، لكنه أكد أن تركيزه في الفترة الحالية مع نادي المصري البورسعيدي، وأن الأمور لن تسير دون موافقة النادي.